Стало известно зачем депутат с РФ сел в кресло спикера парламента Грузии

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов объяснил журналистам издания Комерсантъ, что сел в кресло спикера парламента Грузии Межпарламентской ассамблеи православия лишь потому, что этого требовал протокол. Об этом сообщает Zrada.today.

“Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я. Хочу подчеркнуть: на таком же почетном месте я заседал в национальном парламенте Греции, в ливанском парламенте, в других — и не было никаких проблем. Конечно, я готов работать хоть на приставном стульчике — честно, я скромный человек и не гонюсь за почестям”, – сообщил Сергей Гаврилов.

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Политик также отметил, что многие СМИ допустили серьезную ошибку, заявив, об его участии в боевых действиях в Абхазии. По словам депутата – это фейк-ньюс, распространенные экстремистами из числа грузинской оппозиции для того, чтобы провести провокацию и захватить парламент.

Напомним, 20 июня около тысячи человек вышли на митинг у парламента Грузии в Тбилиси и потребовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности. Протесты начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии, заняв кресло спикера. Полиция Тбилиси разогнала демонстрантов. Пострадали 69 человек, в основном полицейские.

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