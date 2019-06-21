Вбивці Даші Лук’яненко не жити: місцеві жителі пообіцяли спалити його будинок і побажали страшної смерті

Жителі смт Іванівка Одеської області, де сьогодні поховали 11-річну Дашу Лук’яненко, лютою ненавистю ненавидять її вбивцю Миколи Тарасова.

Сьогодні вранці мати Миколи, який поки знаходиться в статусі підозрюваного, прийшла на ринок, щоб відкрити торговельну точку. Контейнер весь розписаний написами: “Вам тут не місце”, “Вбивці”, “С * ка”, “Геть з Іванівки”. Жінка спробувала витерти написи очищувачем, але люди знову намалювали їх.

Місцеві жителі, які йшли в жалобній процесії за труною, пообіцяли спалити будинок вбивці. Голова сільської ради, який прийшов провести в останню путь Дашу, побажав страшної смерті вбивці.

Люди на похоронах перекидалися між собою репліками. Вони співчувають родичам Даші і бажають смерті вбивцям. Місцеві жителі вважають, що рідні підозрюваного теж замішані в трагедії. Свої припущення вони підкріплюють так: в будинку Тарасових було багато літрів крові, її довго відмивали, щоб приховати сліди злочину. Самому підозрюваному було б складно це зробити. Разом з тим, вчора начальник Головного управління Нацполіціі виступив з дивною коментарем: Тарасов нібито дивився детективні серіали і знав, як і чим відмивати кров, використовував спецзасоби.

Сьогодні в Одесі суд має обрати запобіжний захід Миколі Тарасову, якого підозрюють у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко. Суд, а також будинок Тарасових, взяли під посилену охорону поліції.

Вчора ввечері Миколи Тарасова привезли з Одеси назад в Іванівку для проведення слідчих експериментів. Підозрюваного супроводжував посилений конвой. Як пояснив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, це було зроблено для того, щоб не допустити самосуду.

До слова, нікого з рідних підозрюваного у вбивстві на похороні не було. Як припускає кореспондент “Країни”, який вів репортаж з Іванівки, родичі Миколи Тарасова бояться, щоб місцеві жителі їх не побили.