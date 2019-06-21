АП тисне на Раду суддів України, – заявив Олег Ткачук

Дзвонити з АП для тиску на Раду суддів України, мабуть, це і є керувати країною по-новому. Олег Ткачук, Голова Ради суддів України, суддя Верховного Суду, заявив про тиск, який вчинявся на членів Ради суддів з Адміністрації президент. Про це розповідає ZN.UA.

У повідомленні йдеться про те, що із АП телефонували головам суддів та вимагали зірвати засідання Ради.

Голова Ради суддів України, суддя Верховного Суду Олег Ткачук заявив про тиск на суддів напередодні засідання, на якому має бути вирішене питання про скликання позачергового з’їзду суддів з метою обрання суддів Конституційного суду України та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з боку представників Адміністрації президента Зеленського.

“Напередодні, сьогодні вночі та зранку до мене почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з Адміністрації Президента України головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів. Вказана ситуація викликає велике занепокоєння і жодним чином не узгоджується із засадами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади та може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра у соціальних, політичних, економічних спорах”, – йдеться в офіційній заяві судді Ткачука.

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Також він заявив, що подібний випадок було зафіксовані і 19 червня під час зустрічі заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів України Вадима Бутенка.

“Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі. У зв’язку з цим, вважаю своїм громадянським і суддівським обов’язком, звернутися до Президента України, Генерального прокурора та Директора Державного бюро розслідувань із вимогою вжиття термінових, невідкладних заходів з метою припинення та попередження тиску посадових осіб офісу Президента України на суддів та судову владу, а також притягнення винних осіб до відповідальності”, – додав горова Ради.

Зазначимо, що напередодні президент Зеленський заявив, що проведена в Україні судова реформа не була успішною, тому він має намір найближчим часом провести презентацію плану “подолання корупції в судах”.

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