Охоронець ставка стріляв у неповнолітнього

На Вінниччині затримали охоронника ставка, який стріляв у неповнолітнього. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

“19 червня, в одному із сіл Тиврівського району, на думку так званого охоронника місцевого ставка, нібито два неповнолітніх хлопчики ловили рибу. Насправді вони просто купались. Охоронник, не маючи з цього приводу жодних підстав та доказів, вдарив одного в голову. Внаслідок даних дій неповнолітній впав у ставок, та охоронник, за допомогою травматичного пістолету “Форт-12 РМ”, із хуліганських спонукань, цинічно, вистрелив 3 рази в дитину, спричинивши вогнепальні поранення в ногу”, – повідомили у прокуратурі.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

Наразі, як зазначається, досудове розслідування триває, вилучені речові докази, проводяться інші слідчі дії, спрямовані на об’єктивне, повне та швидке розслідування резонансного кримінального правопорушення.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчим готується письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 296 КК України, яке після погодження прокурором буде йому вручено. Крім того, готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу, додали у прокуратурі.