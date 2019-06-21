Порошенко нагадав про викрадення у Криму кримського татарина Ервіна Ібрагімова

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко нагадав про трагічні події, які сталися в анексованому Росією Криму, у 2016 році, – викрадення ФСБ РФ сина Умера Ібрагімова. Повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Порошенка у соціальній мережі фейсбук.

Лідер партії «Європейська солідарність» пише: «Три роки пекла. У 2016 році у Криму переодягнені працівники ФСБ викрали сина Умера Ібрагімова. Хлопець їхав додому, коли його зупинило “ДАІ”. Він встиг подзвонити батькові, після цього зв’язок обірвався».

Порошенко наголошує, що досі немає жодної звістки про місцезнаходження Ервіна Ібрагімова. А окупаційна влада так і не почала розслідувати викрадення чоловіка.

«Страшні кадри викрадення Ервіна Ібрагімова облетіли весь світ. Досі немає жодної звістки про його місцезнаходження, окупаційна влада викрадення не розслідує», – заявляє Петро Олексійович.

Українська діаспора Португалії організувала футбольний матч імені Ервіна Ібрагімова, на який сьогодні полетів Умер Ібрагімов, батько зниклого чоловіка.

«Сьогодні Умер-ага летить в Португалію на футбольний матч імені його сина, який організовує українська діаспора. У розмові ми згадували 2014 рік у Криму. Виявляється, ми стояли на одному майдані у Сімферополі. Вважаю, що кримські татари тоді врятували мені життя.

Попросив Умера Ібрагімова передати усім нашим побратимам в Криму, що ми ніколи не пробачимо і не здамося, і боротимемося за наш Крим до перемоги», – додав Петро Порошенко наприкінці допису.

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Нагадаємо, що кожного року під посольством РФ у Києві відбуваються акції «Де Ервін?» у рамках якої активісти “КримSOS” заявляють про те, що після окупації Криму пропали близько 50-ти осіб і про місце перебування багатьох досі невідомо.

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