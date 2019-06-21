Сегодня, 21 июня, в посёлке Ивановка Одесской области прошли похороны 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой нашли 19 июня после почти недели поисков. Главный подозреваемый – 22-летний Николай Тарасов, который жил недалеко от девочки. Он сознался в убийстве. Об этом сообщает издание Обозреватель.

Попрощаться с девочкой прибыл практически весь поселок – на улице собрались сотни человек. Также люди приезжали из других городов. Фотографии из Ивановки опубликовал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

Среди тех, кто пришел провести Дашу в последний путь, много ее друзей-школьников. Они принесли цветы, венки и игрушки.

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Похороны девочки

Людей привозили на автобусах

На улицах Ивановки почти никого не было. Закрыт даже местный рынок, где работает мама девочки, как и родители подозреваемого в убийстве, пишет “Страна”.

Около 14:40 гроб девочки опустили в землю. Плакали все присутствующие, у матери погибшей началась истерика.

Похороны Даши Лукьяненко. Фото и видео

Мама прощается с Дашенькой

Похороны Даши Лукьяненко. Фото и видео

Многие принесли игрушки

Похороны Даши Лукьяненко. Фото и видео

Люди пришли с цветами

Похороны Даши Лукьяненко. Фото и видео

Прощание с Дашей

Очевидцы говорят, что никого из родных подозреваемого в убийстве на похоронах не было. При этом местные жители считают, что они тоже замешаны в трагедии.

“Свои предположения они подкрепляют так: в доме Тарасовых было много крови, ее долго отмывали, чтобы скрыть следы преступления. Самому подозреваемому было бы сложно это сделать”, – говорится в репортаже журналистов.

Похороны Даши Лукьяненко. Фото и видео

Похороны Даши Лукьяненко

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