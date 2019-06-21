В Узбекистані Сенат вперше в історії очолила жінка.

Про це пише «nur.kz», передає Zrada.today.

Як пише газета, за кандидатуру Танзіли Нарбаєвої віддали свої голоси понад 80 сенаторів, двоє утрималися, голосів «проти» не було. Таким чином, вперше в історії Узбекистану Сенат очолила жінка.

Представляючи її кандидатуру, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв зазначив, що таке рішення було прийнято не спонтанно. Він готувався до нього протягом року.

За словами глави держави, у Нарбаевої є все ті якості, які необхідні людині, щоб займати цей пост. В першу чергу він виділив порядність, чесність і велику любов до вітчизни.

До вступу на посаду Нарбаева працювала віцеміністром — головою Комітету жінок Узбекистану, очолювала Раду федерації профспілок республіки.

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