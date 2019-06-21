Кожен п’ятий український підліток вживає алкоголь раз у три дні

Кожен п’ятий (20,3%) український підліток вживає алкоголь раз у три-п’ять днів. Такі дані дослідження оприлюднив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Зазначається, що частіше, ніж раз на тиждень, вживають алкоголь 17,8% української молоді.

Також повідомляється, що 61,9% української молоді вживає алкоголь раз на місяць.

Досвід вживання алкогольних напоїв хоча б раз у житті мають 39,4% школярів. Серед 10-річних цей показник становить 13,6%, серед 17-річних – 61,9%.

“За даними цьогорічного дослідження можна бачити, що вживання спиртних напоїв залишається досить поширеним серед учнів закладів загальної середньої освіти України”, – йдеться у дослідженні.

Соціологічне опитування було проведено Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка спільно з ЮНІСЕФ у 2018 році у 287 навчальних закладах, де було опитано понад 13 тисяч респондентів.

Опитування охопило учнів 5–11-х класів закладів загальної середньої освіти; 1-го, 2-го курсів закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) та студентів закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) (на базі 9-річної освіти), які представляють дітей та молодь 10–17 років, що навчається.

Як повідомлялося, за даними ESPAD, кожен п’ятий український підліток вживає алкоголь у себе вдома, а кожен 10-й – викурив свою першу сигарету у 14 років.

З метою захистити українську молодь від доступних алкоголю і тютюну, депутати внесли у парламент законопроект №9065.

Документ, серед іншого, передбачає кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у пияцтво, а також пропонує заборонити продаж алкоголю і сигарет у районі шкільних установ.

Ініціатором проекту ЗУ виступив депутат Андрій Павелко, який закликав своїх колег по парламенту підтримати посилення відповідальності за продаж сигарет та алкоголю дітям.