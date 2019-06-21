У Харькові няню, яка катувала дівчинку з ДЦП засудили на 3 роки

Суд в Харкові визнав 48-річну жінку, яка працювала нянею в 14-річної дівчинки з ДЦП, винною в катуванні дитини з інвалідністю. Про це в п’ятницю, 21 червня, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Прокуратура довела в суді, що засуджена, яка працювала нянею, систематично знущалася з неповнолітньої дівчинки.

«В ході судового розгляду ми встановили всі жахливі подробиці трагедії, що відбувалися з дитиною. Лише протягом трьох днів березня 2018 року жінка завдавати удари по різних частинах тіла, з них не менше 30 – в обличчя. Вона вимагала від безпорадної дитини виконувати команди, примушувала пити воду, при цьому затискала їй пальцями ніс, штовхала та навіть кидала на підлогу», – відзначила процесуальний керівник у провадженні Наталія Клочко.

Прокурор також зауважила, що катування були зафіксовані відеореєстратором, який встановила у квартирі мати потерпілої дитини. Проведена експертиза не виявила на відео жодних ознак монтажу. Окрім того, нанесення тілесних ушкоджень дівчинці так само підтвердили експерти. Разом з тим, під час судового слідства обвинувачена відмовлялася свідчити, намагалася перекласти відповідальність на матір дитини та не висловлювала каяття.