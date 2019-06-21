В Одесі з’явилися скандальні цитати Ківи на бордах.

В “Опозиційною платформі – За життя” заявили про провокації.

В Одесі сьогодні з’явилися білборди із зображенням Іллі Ківи і Вадима Рабиновича, які балотуються до Верховної Ради на дострокових виборах за списками “Опозиційною платформи – за Життя”. За даними видання Таймер, всього їх з’явилося близько 200, передає Фокус.

На бордах з символікою політсили написано “Була б моя воля, я б розстрілював автобуси Донецьк-Київ та Київ-Донецьк” і “Що я відчував, коли вбивав ворогів – азарт!”.





Перша фраза є цитатою Ківи з його поста в Facebook в 2015 році. Тоді він просив блокувати пересування автобусів фірми “Шериф-тур” Київ-Донецьк, Донецьк-Київ, оскільки вони сприяли “поширенню терористичної чуми”.

“Була б моя воля я розстрілював цих мандрівників в” ДНР “, любителів референдумів і парадів українських військовополонених. Тільки жорстка позиція суспільства змусить Донбас витверезиться”, – писав він тоді.

Фраза “Що я відчував, коли вбивав ворогів – азарт” є відсиланням до заяви Ківи в ефірі телеканалу “112 Україна” в лютому 2019 року.

“На війні вбивство, якщо це противник, – воно трошки по-іншому звучить. Чи знищував противника? Знищував”, – зізнався Ківа, а на питання, що він відчував при цьому, сказав “Чесно скажу: азарт”.

У прес-службі Ківи повідомили, що борди були встановлені без його відома і дозволу, передає Громадське.

“Ми самі зараз шукаємо, хто це зробив і навіщо”, – відзначили в прес-службі.

Народний депутат, лідер ОПЗЖ в Одеській області Микола Скорик назвав розміщення борди провокацією проти його партії і пообіцяв “відповідь”.

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