Наймиліша бійка в світі: опублікували знімки двобою пустельних лам

Бразилійський фотограф Анріке Олсен де Ассумпсао сфотографував бійку двох вігонів в пустелі Атакама, Чилі.

Тварини, далекі родичі лам. На знімках, тварини ніби обіймаються, а не б’ються, повідомляє Daily Mail.

“Я поїхав в гори машиною по грунтовій дорозі, щоб побачити захід звідти. Раптом посеред дороги, вігонь пройшов дорогою і почав бійку з іншою твариною за територію. Я фотографував в міру того, як сонце сідало. Золотаве світло заходу підкреслювало живість кольору їх хутра”, – розповідає 24-річний фотограф.

: gazeta.ua

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