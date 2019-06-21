Проводив “медогляди”: на Чернігівщині затримали педофіла

У Чернігівській області правоохоронці затримали раніше судимого педофіла, який ходив по селищах і чіплявся до маленьких дівчаток. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіціі В’ячеслав Аброськін.

Повідомлення про те, що чоловік чіпляється на вулицях селищ до дітей, копам почали надходити ще в травні 2019. Злочинець, представляючись лікарем, пропонував дівчаткам провести медичний огляд.

Один з таких інцидентів стався нещодавно, 19 червня. Чоловік “працював” за звичною схемою. Він представився лікарем і завів дівчинку, 2009 року народження, в непрацюючу школу. Там він під приводом огляду змусив дитину роздягнутися і розглядав оголене тіло.

Затримали педофіла вчора, 20 червня. Він виявився жителем Чернігова, 1968 р.н. Як з’ясувалося, чоловік раніше був неодноразово судимий за вчинення статевих злочинів щодо дітей: у 2011 і 2012 роках. Після цих випадків з дітьми працювали психологи.