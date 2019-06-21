В Станиці Луганській знайшли схованку з боєприпасами

У Станиці Луганській, що межує з окупованими територіями, правоохоронці виявили в приватному будинку схованку з боєприпасами. Про це повідомили в прес-службі поліції в Луганській області.

Як з’ясувалося, схов знайшли в будинку 35-річного чоловіка, якого розшукує СБУ. Його підозрюють у створенні терористичної організації. Боєприпаси були заховані в підсобці серед мотлоху, дров і вугілля.

“Зі схованки поліцейські вилучили 2 одиниці ВОГ-25, 3 гранати до РПГ-7, 840 патронів калібру 5,45 мм і 2 корпуси гранати РГД-5”, – розповіли в поліції і відзначили, що вилучене направили на дослідження.

Нагадаємо, недавно в прифронтовому місті Новотроїцькому співробітники поліції і Служби безпеки України виявили в одному з покинутих будинків великий арсенал боєприпасів.