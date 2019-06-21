Левус: Інститути держави зруйновані. Конституція розтоптана

«Інститути держави зруйновані. Конституція розтоптана. Під улюлюкання “геть старих” формується парламент, де Медведчук буде, як лохів розводити юну паросль», – пише народний депутат України Андрій Левус у соціальній мережі фейсбук. Він також нагадує, що Україна оточена ворожими військами, але ми уже не чуємо про війну, про окупацію. Розповідає Zrada.today з посиланням на допис депутата.

«Поки у нас міряються рейтингами , співають й блазнюють на всьому пострадянському просторі Росія перейшла в масштабний гібридний наступ. Молдова, Грузія, Казахстан. Ми теж є об’єктом цієї операції», – пише на своїй сторінці Андрій Левус.

Він також звертає увагу читачів на те, що в Україні фактично вже відбувається руйнація засадничих норм Конституції, а також масово повертаються проросійські політики.

Депутат пише: «Інститути держави зруйновані. Конституція розтоптана. Під улюлюкання “геть старих” формується парламент де Медведчук буде, як лохів розводити юну паросль».

Не можна не погодитися з Андрієм Левусом, адже скуповування Медведчуком телеканалів лише збільшує вплив Росії на українське суспільство. «Що далі?, – запитує нардеп і додає, – Голосування нового парламенту “Мінська” за російським сценарієм. Тобто спочатку “вибори” під дулами російських автоматів, автономія Донбасу. Все заради миру. Розгул популізму в економіці та згортання українізації. Розвал держапарату. Потім Хаос. І нові вибори де отримавши в підтримку 2 млн ватних голосів до влади прийде уже явний проросійський режим».

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У своєму дописі Левус нагадує, що Україна оточена ворожими військами і ворог перекидає в Білорусь частини з Ростова.

«Чекає свого часу», – наголошує він.

Народний депутат обурюється тим, що українці вже не чують про війну, про окупацію, а обговорюють бігання по фонтанах, переїзд з Банкової, соціологію та іншу маячню.

«Тим часом, ворог пробує нас на міцність. Портнов, Медведчук, Кучма, заяви про перегляд закону про укрмову, референдуми тощо. Ворог випробовує межі після яких почнеться реальний опір українців. Тому дуже важливо дотискати Портнова. Комунікувати з суспільством про реальний стан речей. Ну і головне, формувати широку надпартійну мережу громадсько-політичної дії для опору московським сценаріям в Україні», – завершує свій допис Андрій Левус.

Нагадаємо, що Андрій Левус нещодавно писав про те, що Портнов є лакмусовим процесом для політичних сил.

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