Збою в електропостачанні міст через запуск ринку електроенергії не буде

У випадку запуску з 1 липня ринку електроенергії, ніяких проблем з електропостачанням споживачів, ніяких відключень електроенергії у містах не буде. Про це пише Цензор.НЕТ.

Позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заяви: “Електроенергія буде подаватися споживачам вчасно і в необхідних обсягах. Передумов для технологічних розладів або обмеження в обсягах подачі електроенергії старт ринку не створює”.

Він також підкреслив, що реформа готувалася не один рік і енергетики передбачили можливі сценарії, дефіциту в енергосистемі не буде.

“Не буде проявів нестачі електроенергії, яка призведе або до технологічних розладів, або до планових відключень споживачів”, – запевнив Чех.

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Нагадаємо, з 1 липня 2019 року в Україні повинна бути запущена нова модель оптового ринку електроенергії відповідно до Закону України “Про ринок електроенергії”, що є другим етапом енергореформи. Роздрібний ринок електроенергії почав працювати з 1 січня 2019 року. Запуск ринку електроенергії – зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущений вчасно, і запевнив, що тарифи на електроенергію для населення не зростуть.

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