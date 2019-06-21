Кравчук прокоментував серіал “Чорнобиль”

Після вибуху на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року людям довго не розповідали про трагедію, а партійне керівництво з Москви взагалі сказало, щоб в Києві не скасовували парад до 1 Травня.
Про це в ефірі програми “Право на владу” на каналі “1 + 1” розповів колишній президент України Леонід Кравчук, повідомив ТСН, передає Zrada.today.
Під час вибуху він був членом ЦК Компартії України.
“Я був в Прип’яті разів 5 до. У Чорнобилі — теж. Ми повинні були доносити правду партії. Ми повинні були говорити, ідеологічно обробляти людей, щоб вони правильно думали та діяли правильно. Думали правильно і діяли правильно на брехні. Тому ЦК Компартії України також всюди цю брехню підтримували. і те, що Щербицькому (перший секретар ЦК КПУ) подзвонив Горбачов (в той час — генеральний секретар ЦК Компартії Радянського Союзу) і сказав, що треба проводити обов’язково … обов’язково! першотравневу демонстрацію, я був присутній при цьому.
Володимир Васильович говорив йому, що досить складна ситуація. “Не панікуйте!”. Ну, власне кажучи, подумаймо! Мільйон з чимось населення. Якщо цей мільйон з Києва почне рухатися, залишати квартири та все інше .. До речі, вагони були підготовлені, поїзди були підготовлені до можливої евакуації Києва. Це також ніхто точно не знає, але вони були “, – сказав Кравчук.
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