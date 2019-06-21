Кравчук прокоментував серіал “Чорнобиль”

Після вибуху на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року людям довго не розповідали про трагедію, а партійне керівництво з Москви взагалі сказало, щоб в Києві не скасовували парад до 1 Травня.

Про це в ефірі програми “Право на владу” на каналі “1 + 1” розповів колишній президент України Леонід Кравчук, повідомив ТСН, передає Zrada.today.

Під час вибуху він був членом ЦК Компартії України.

“Я був в Прип’яті разів 5 до. У Чорнобилі — теж. Ми повинні були доносити правду партії. Ми повинні були говорити, ідеологічно обробляти людей, щоб вони правильно думали та діяли правильно. Думали правильно і діяли правильно на брехні. Тому ЦК Компартії України також всюди цю брехню підтримували. і те, що Щербицькому (перший секретар ЦК КПУ) подзвонив Горбачов (в той час — генеральний секретар ЦК Компартії Радянського Союзу) і сказав, що треба проводити обов’язково … обов’язково! першотравневу демонстрацію, я був присутній при цьому.



Володимир Васильович говорив йому, що досить складна ситуація. “Не панікуйте!”. Ну, власне кажучи, подумаймо! Мільйон з чимось населення. Якщо цей мільйон з Києва почне рухатися, залишати квартири та все інше .. До речі, вагони були підготовлені, поїзди були підготовлені до можливої ​​евакуації Києва. Це також ніхто точно не знає, але вони були “, – сказав Кравчук.

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