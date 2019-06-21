У Дніпрі пасажир трамвая розбив голову контролеру

У Дніпрі пасажир трамвая розбив каменем голову контролеру, який попросив його показати квиток. Чи затримали нападника і як його покарають – дізнавалися журналісти

Як з’ясувалося, інцидент почався зі звичайного діалогу контролера з пасажиром. Чоловік категорично відмовився показати квиток за 4 гривні. Платити штраф він також відмовився. Після цього Юрій запропонував “зайцю” вийти з салону. На вулиці агресивний пасажир схопив камінь і жбурнув у бік контролера.

Медики наклали постраждалому Юрію кілька швів. Нападника допомогли затримати його колеги, які були в салоні. Агресивного безквиткового пасажира вже передали поліції.

Відзначимо, з початку року через агресивні пасажирів в електротранспорті постраждали семеро людей. У більшості випадків нахаби були п’яними.

“Це розбите скло, це попадання в трамвайний вагон і цегли, і молотка. Причому, востаннє був травмований молодий чоловік, який і досі перебуває на лікарняному. Часто нетверезі пасажири вимагають зупинити трамвай або тролейбус в недозволеному місці між зупинками”, – розповів заступник директора КП “Дніпровський електротранспорт” Володимир Сусленко.

За такі правопорушення максимальне покарання – виправні роботи на строк до одного року. Але найчастіше агресивні пасажири відбуваються штрафами.