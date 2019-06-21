21 червня: все що треба знати за сьогодні. Похорони 11-річної Даші Лук’яненко

(21.06.2019) Масові протести в Грузії, США погрожує Ірану ядерною зброєю, день народження Мішеля Платіні. Медведчук хочу купити 5 канал та телеканал “Прямий”. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Сьогодні, 21 червня, в селищі Іванівка Одеської області пройшли похорони 11-річної Даші Лук’яненко, тіло якої знайшли 19 червня після майже тижня пошуків. Головний підозрюваний – 22-річний Микола Тарасов, який жив недалеко від дівчинки. Він зізнався у вбивстві. Попрощатися з дівчинкою прибуло практично все селище – на вулиці зібралися сотні людей. Також люди приїжджали з інших міст.

Цитата дня:

“Була б моя воля, я б розстрілював автобуси Донецьк-Київ та Київ-Донецьк”, – цитата Іллі Ківи – депутата від “Опозиційної платформи за життя”, – яка виступає за мир з Росією.

Журналісти Радіо Свободи дізналися, що екс-регіонали завітали привітати з днем народження українського олігарха та одного з основних фінансових стовпів режиму президента-втікача Віктора Януковича Дмитра Фірташа у Відні. Серед політиків опинилися члени “Опозиційної платформи за життя”: Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Іван Мирний, Михайло Папієв, Іван Фурсін та бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси.

Цифра дня 81 000

81 000! рівно стільки складе максимальний штраф для народних депутатів за кнопкодавство в Раді за законопроектом Володимира Зеленського;

Медведчук хоче купити телеканали Петра Порошенка. Проросійський політик, кум президента Росії (країни агресора) Володимира Путіна Віктор Медведчук не приховує бажання заволодіти інформаційними телеканалами “5 канал” і “Прямий”. Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1 + 1” колишня ведуча каналу “Zik”, ведуча радіо НВ Тетяна Даниленко.

Хто помер

21 червня в 1653 році померла Маруся Чурай легендарна українська поетеса

Ректор Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка Леонід Губерський звільнив колишнього заступника глави адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова з посади професора. До цього студенти і випускники університету влаштували сидячий страйк в Червоному корпусі КНУ, вимагаючи звільнити Портнова. У них також сталася сутичка з охороною та адміністрацією університету біля кабінету ректора.

Факт дня

В день проведення гей-параду в Києві перекриють майже весь центр

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У Тбілісі сили спецназу і поліції жорстко розігнали масову акцію протесту проти візиту делегації Держдуми Росії. З проспекту Шота Руставелі в лікарню доставили журналістку, яка була поранена гумовою кулею, випущеною поліціянтами. За попередніми даними, дівчина втратила око

Дні народження видатних людей

21 червня в 1955 році народився Мішель Платіні, французький футболіст, тричі володар «Золотого м’яча». Президент УЄФА від 2007

Православна церква України дозволила вірянам сидіти під час служби в храмах. На думку священників ПЦУ в молитві головне не стояння чи сидіння, а відкрите серце, сповнене віри і любові до свого Творця.

Цей день в історії

21 червня у 1768 році — гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.

21 червня у 1971 році розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль

Спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе йде у відставку. Про це заявив генсек партії “Грузинська мрія” Каха Каладзе, повідомляє Супутник-Грузія передає Фокус. “Грузинська мрія з дня приходу до влади впроваджує високий стандарт підзвітності суспільству і підтверджує це своїми діями. Проявом цього високого стандарту і підзвітності є рішення голови парламенту Іраклія Кобахідзе про відхід з посту. Хочу підкреслити — це рішення є проявом високого ступеня підзвітності суспільству, а не поділом порядку денного безвідповідальних деструктивних сил “, – заявив Каха Каладзе.

Відео дня

Поховання 11-річної Дар’ї Лук’яненко з селища Іванівка на Одещині

В Одесі з’явилися білборди із зображенням Іллі Ківи і Вадима Рабиновича, які балотуються до Верховної Ради на дострокових виборах за списками “Опозиційною платформи – за Життя”. На бордах з символікою політсили написано “Була б моя воля, я б розстрілював автобуси Донецьк-Київ та Київ-Донецьк” і “Що я відчував, коли вбивав ворогів – азарт!”. Перша фраза є цитатою Ківи з його поста в Facebook в 2015 році. Тоді він просив блокувати пересування автобусів фірми “Шериф-тур” Київ-Донецьк, Донецьк-Київ, оскільки вони сприяли “поширенню терористичної чуми”. “Була б моя воля я розстрілював цих мандрівників в” ДНР “, любителів референдумів і парадів українських військовополонених. Тільки жорстка позиція суспільства змусить Донбас витверезиться”

Яке свято відзначають 21 червня?

Міжнародний день йоги

Літнє сонцестояння

В Узбекистані Сенат вперше в історії очолила жінка. За кандидатуру Танзіли Нарбаєвої віддали свої голоси понад 80 сенаторів, двоє утрималися, голосів «проти» не було. Таким чином, вперше в історії Узбекистану Сенат очолила жінка. Представляючи її кандидатуру, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв зазначив, що таке рішення було прийнято не спонтанно. Він готувався до нього протягом року. За словами глави держави, у Нарбаевої є все ті якості, які необхідні людині, щоб займати цей пост. В першу чергу він виділив порядність, чесність і велику любов до вітчизни. До вступу на посаду Нарбаева працювала віцеміністром — головою Комітету жінок Узбекистану, очолювала Раду федерації профспілок республіки.

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 20 червня

1 € = 29.82₴

1 $ = 26,37₴

1 ₽ = 0.416₴

Нафта = 65,62 $ за барель

1 BTC (біткоїн) = 9 823,64$

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