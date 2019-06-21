В Іспанії знайшли незвичайний саркофаг римської епохи

Вчені займалися розкопками під будівлею Villamena, сучасним спорудженням поруч з собором Гранади, яке було побудовано після того, як будинок 14-го століття було знесено в 1938 році.

При эмирах Гранади династії Насридів (1228-1492) це був склад, який використовується генуезькими торговцями для зберігання товарів, таких як шовк і цукор. Після Реконкісти католицькі величності будівлю перетворили на в’язницю. Занепала в’язниця була знесена в останній рік Другої іспанської республіки. Тільки передні ворота залишилися стояти.

Тому, коли почалися розкопки, археологи очікували знайти артефакти часів середньовіччя. Вони виконували археологічні дослідження відповідно до вимог закону перед підземними будівельними роботами. Дослідники знайшли кілька незначних решток епохи емірів, не мають особливого значення, і вирішили, перш ніж розкопки закінчаться, спуститися трохи глибше.

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Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.

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Столиця – Мадрид

Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья

Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

У парі метрів під поверхнею під плитою з брудного пісковика, вони виявили могилу. Коли плита була вилучена, головний археолог Анхель Родрігес був приголомшений, побачивши свинцевий саркофаг.

Родрігес вважає, що саркофаг датується 2 або 3 століттям нашої ери, коли свинцеві саркофаги були не зовсім звичайні. В Андалусії вони були дорогими і важкодоступними, оскільки промисловість існувала тільки в Кордові, на відстані 200 кілометрів. «Кордова — єдине місце, де роблять свинцеві саркофаги», — пояснив Родрігес.

Свинцевий саркофаг важить від 300 до 350 кг і має ті ж розміри, що і класичний труну: 1,97 метра в довжину і 40 сантиметрів у висоту. Він трохи ширше в голові (56 сантиметрів), ніж у нозі (36 сантиметрів). При першому огляді Родрігес підкреслив, що немає ніяких ознак написи, але додав, що «в ньому все ще багато глини та піску» і «ми побачимо, коли ми його очистимо».

Труну повинен був належати багатій людині, так як свинцеві саркофаги були дуже дороги навіть в тих місцях, де їх робили на місці. В 2 і 3 сторіччях те, що зараз знаходиться в центрі Гранади, було сільською місцевістю за межами римського міста. Район Альбайсін був центром скромного римського поселення. Там не було кладовища. За повідомленнями, ще один свинцевий саркофаг був виявлений робітниками в цьому районі в 1902 році, але до того, як археологи змогли туди дістатися, він був розграбований. Можливо, берег річки мав якесь похоронне значення для жителів римського поселення.

В даний час саркофаг зберігається в Археологічному музеї Гранади. Дослідники вирішують, як краще всього відкрити труну, щоб завдати йому найменший шкоди.

Оскільки свинець дуже добре зберігає свій вміст, можливо, саркофаг все ще зберігає людські останки, могили, можливо, навіть текстиль, який проливає нове світло на похоронну практику Римської Гранади.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», єгипетські археологи відкрили саркофаг верховного жерця в прямому ефірі.

За матеріалами «Новий час»

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