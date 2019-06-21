У разі несплата боргу перед ПАРЄ Росії загрожують серйозні наслідки

Генеральний секретар Парламентської асамблеї Ради Європи Войцех Савицький заяви, що борг Росії перед бюджетом Ради Європи нині становить близько 75 млн євро та може зрости до кінця червня до 100 млн. Повідомляє Тиждень.ua.

Генсек ПАРЄ також повідомив: “Російська Федерації перестала платити до бюджету Ради Європи 2017 року. Тоді вони не заплатили дві третини свого внеску. Повністю не заплатили до бюджету РЄ 2018-го. Таким чином, сума, не заплачена 2017 року, становила 22 млн євро; 2018-го – це 33 млн. А відносно 2019 року, зобов’язання кожної країни, і не лише Росії, є у тому, що необхідно виплатити одну третину річного внеску до кінця лютого. Відтак Росія не заплатила цю частку – 11 млн”.

Так, станом на сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи складає 66 млн євро, а до 30 червня країна повинна внести решту дві третини свого членського внеску, що для РФ складає 22 млн.

“До чинної суми у 66 млн євро слід додати ще близько 10 млн відсотків. Якщо ситуація з несплатою триватиме до кінця 2019 року, то борг Росії становитиме близько 100 млн євро”, – зауважив Савицький.

Також, за його словами, якщо російська сторона до 1 липня не виконає своїх фінансових зобов’язань перед РЄ, то в організації введуть надзвичайний план, що матиме серйозні політичні й інституційні наслідки.

Крім того, коли країна-член упродовж двох років не виконує фінансові зобов’язання, ситуацію повинен розглянути Комітет міністрів Ради Європи, який може позбавити Росію репрезентативних прав в організації.

Як повідомлялось, Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Рада Європи не має забувати про порушення з боку Росії, але виступає за повернення російської делегації до Парламентської асамблеї.

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Нагадаємо, 3 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, яка може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до ПАРЄ без виконання міжнародних зобов’язань.

Також є сенс згадати про те, що у листі авторитетних експертів з Німеччини та Франції до ПАРЄ лунає заклик не ухвалювати проект резолюції, що може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ

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