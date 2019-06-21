Іспанець старить вино на морському дні

Винороб Борха Сарачо витримує свої напої протягом 18 місяців у підводному підвалі Crusoe Treasure, розташованому в 25 кілометрах від північного міста Більбао, в мальовничому затоці Пленсия, на 20-метровій глибині.

Уряд надав підприємцю-оригіналу 500 квадратних метрів морського дна, де тисячі пляшок заточені в клітини. А клітини, в свою чергу, захищені бетонними конструкціями. До речі, вони також служать штучним рифом для підтримки життя морської фауни.

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Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.

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Столиця – Мадрид

Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья

Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

Витримані під водою червоні і білі вина зроблені з темпранільо та інших класичних іспанських сортів винограду. За словами Борхи Сарачо, томимые в умовах підвищеного атмосферного тиску, в темряві, при особливій температурі, вони стають надзвичайно м’якими. Господар виноробні називає їх смак шовковистим.

До пляшок, що продаються за 60-100 доларів кожна, виробники нерідко прикріплюють якісь морські фетиші. І перед тим, як вийняти пробку, часом доводиться зняти з етикетки мушлю.

Цікаво, що свій виноробний метод Борха Сарачо запозичив з легенд про шампанське, пролежавшем під водою після корабельної аварії сотні років і зберіг свої унікальні смакові якості.

За матеріалами Reuters

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