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Висоцький прокоментував перейменування АП на «офіс президента»

21.06.2019

Народний депутат, у минулому журналіст Сергій Висоцький прокоментував перейменування Адміністрації президента на офіс. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис депутата у соціальній мережі фейсбук.

Висоцький пише: «Зеленський перетворив адміністрацію президента на офіс президента. Для того, щоби кінцево порятувати від дії закону про люстрацію Богдана. Бо йому комфортно працювати із цим другом Портнова.

На черзі – перетворення України на Малоросію. Якщо український народ цього не зупинить».

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