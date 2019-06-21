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Хто з журналістів “1+1” балотуються від “Слуги народу” в Київській області

21.06.2019

Партія “Слуга народу” опублікувала список своїх мажоритарних кандидатів у дев’яти округах Київської області.

Зокрема, за округом №94 (Васильків, Обухів, Васильківський і Обухівський райони) балотується ведучий і продюсер програм телеканалу “1+1”, блогер Олександр Дубінський.

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Як відомо, в цьому окрузі балотуються перший заступник голови фракції “Блок Петра Порошенка” в нинішній Верховній Раді Ігор Кононенко та народний депутат Ігор Мосійчук, який нещодавно вийшов із Радикальної партії Олега Ляшка.

В окрузі №96 (Вишгород, Буча, Славутич) балотується спеціальний кореспондент, журналіст-розслідувач каналу “1+1” Ольга Василевська-Смаглюк.

 

Джерело – interfax

 

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