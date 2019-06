Біля парламенту у Тбілісі почалася нова акція протесту

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту у зв’язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на OC Media у мережі Twitter.

“Грузинські студенти йдуть до парламенту, протестуючи проти застосування насильства під час розгону протестувальників вночі проти п’ятниці”, – йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня до будівлі парламенту Грузії вийшло понад п’ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, голови Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі та міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

