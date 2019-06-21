Погода не зміниться: Вихідні в Україні знову спекотно

У Києві та Київській області 22-23 червня – суха спекотна погода, передає 5 канал

Протягом вихідних, 22-23 червня, погода в Україні кардинально не зміниться. В західній частині очікуються короткочасні дощі, грози, в Карпатському регіоні місцями значні дощі; температура вночі +13°С…+18°С, вдень +23°С…+28°С. Про таке повідомляє “Укрінформ”.

У понеділок та вівторок, 24-25 червня, в західній частині короткочасні дощі, грози; температура вночі +13°С…+19°С, вдень +23°С…+29°С. На решті території України місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі +16°С…+22°С; вдень +27°С…+33°С, на півдні та сході країни місцями до +36°С.

У Києві та Київській області 22-23 червня – суха спекотна погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці близько +20°С, вдень +31°С…+33°С; по області вночі +16°С…+21°С, вдень +29°С…+34°С.

Нагадаємо, Центр громадського здоров’я повідомив, що за екстремальної спеки медики рекомендують якнайменше перебувати на вулиці, дотримуватися питного режиму й дієти з низьким вмістом солі та відмовитися хоча б тимчасово від споживання кави та алкоголю.

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