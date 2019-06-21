Коли я став президентом Грузії, бандитів відстрілювали прямо на вулиці, — Саакашвілі

Мага: Непередбачувана життя познайомила мене з цим молодим чоловіком ще коли він сам не знав, що стане політиком. Дуже відомим грузинським і українським політиком. У мене сьогодні в гостях Міхеїл Саакашвілі.

Гамарджоба. Що частіше зараз кажуть: приємне або неприємне?

Саакашвілі: Зараз приємне. Але у мене є великий досвід, тому що політика дуже непередбачувана річ. Але прогнозовано те, що люди, які зараз підтримують, через деякий час змінюють своє ставлення до тебе, – це нормально. До цього треба звикнути і треба просто орієнтуватися на результат і любити людей.

— Я не знаю, як я пережив би це, тому що коли я виходжу на сцену театру і люди кричать мені «браво», мені важко уявити, що ті ж люди прийдуть і почнуть кидати в мене помідорами і яйцями. А у політиків це дуже часто трапляється.

— Реальна політика – це не театр. Театр не змінює життя людей, а політика може впливати позитивно і негативно на життя людей. Політика, яка не орієнтована на результат, – це не політика. У нас реально були сумніви, чи йти моєї партії на ці дострокові вибори. Ми сиділи в офісі, і я кажу: давай вийдемо на вулицю і просто запитаємо людей. Я вийшов, з маленькою портативною камерою.

— Без охорони?

— Охорони в мене взагалі немає. У мене вже є досвід, що охорона не допомагає. Коли мене в останній раз захоплювали, в центрі Києва, вона не допомагала, тому я вирішив, що зайва охорона. Я вийшов – і це реально зріз українського суспільства, Хрещатик. Перший же чоловік мені каже: я як раз йшов вас шукати. Я фермер із Запоріжжя, і хочу вам допомогти на виборах. Я кажу: ми ще не вирішили йти. А він каже: ні, ви повинні йти, і я тут для того, щоб вам допомогти.

— Це пощастило. А раптом би сказав: так іди, чого ти приперся сюди?

— Таких не було. Другий був хлопець з Одеської області, який сказав: люди кажуть, де наш Міша, коли він до нас приїде? Третій був українець, який живе в Німеччині, і він сказав: я не знаю, чи ви йдете на вибори, але Вакарчук хотів йти на президентські, потім передумав і зараз шкодує. Ви не повинні бути, як Вакарчук – йдіть на вибори.Коли мене півтора року тому висилали з Києва, це був дуже сумний, депресивне місто. Київ – місто моєї молодості, і кияни завжди були дуже щирі, відкриті, ввічливі, теплі. А півтора роки тому вже не так було. Атмосфера була важка, майже жахлива.

— Люди зараз живуть в очікуванні чогось.

— Дива, як завжди. На моїй пам’яті це четвертий раз.

— Чудес не буває.

Я скажу, чому я знав Міхеїла Саакашвілі, ще коли ніхто в Україні навіть не підозрював, що він у нас є. Це був 1986 рік, місто Чоп, і ми як на екзотику ходили дивитися на вокзалі на високого худого хлопця, який примудрявся, єдиний, купувати в кіоску англійські і французькі газети. Мало того, він їх читав, а не просто робив вигляд, що читає. Інтелігентна серйозна сім’я, не було бажання відкосити? З Тбілісі – в Чоп.

— Дійсно, багато моїх однокурсників, а це був Київський інститут міжнародних відносин університету Шевченка, були з елітних сімей, і вони відкосили. Але у мене була більш небезпечна ситуація, тому що на першому курсі я був заарештований КДБ за антирадянську діяльність. І коли у мене трапилися проблеми з КДБ, друг мого діда, в Тбілісі, який служив у прикордонних військах, вирішив мене рятувати. Це була цікава ситуація, коли з одного боку я був у чорному списку КДБ, а з іншого служив у військах КДБ, тому що формально прикордонники були у військах КДБ. Люди пам’ятають, як в університеті читали лекції, що тут виявили антирадянську групу, яку очолював Саакашвілі. Тому коли я повернувся з прикордонників, то я ще раз відкрив для себе, тому що у мене були запрошення за кордон – на конференції, на навчання, а мене виключили з комсомолу, і мені щоразу відмовляли. Моя мама зараз очолює найбільший в Грузії приватний університет.

— А не чіпають її там?

— Це для них було б складно. В Грузії все контролює олігарх, але вона там дуже популярна, моя дружина там популярна. У нас є велика кількість прихильників. Зараз у мене найвищий рейтинг за опитуваннями, де грузини не завжди говорять правду, тому що це теж небезпечно.

— Коли я був у Грузії, то наші родичі казали: це зробив Міша, це зробив. Єдине, що мене неприємно вразило, що цей красивий кришталевий міст називають «памперсом Саакашвілі».

— Це так. Він, до речі, обійшовся не так дорого, як київський. Тбіліський один з десяти найкращих у світі. Я дуже пишаюся нашою архітектурою, і дуже шкода, що коли я дивлюся на всі українські міста, то ні в одному місті немає такої сучасної архітектури, яку можна порівняти зі світовими стандартами.

— Вона є, але вона хаотична.

— Тому що тут корупція – корупціонери-забудовники реально у всіх містах. Я працював в Одесі – там це реальна трагедія. Ось був пожежа в психіатричній лікарні – я абсолютно переконаний, що це не випадково. «Вікторія» також, дитячий табір. Будинок Руссова – там по два-три рази в рік пожежа. І це не випадково. І це все робить Галантерник, який купив собі місто для Труханова, щоб вони разом грабували Одесу.

— Мені постійно пишуть, телефонують на програму «Голос народу» з Одеси. Кажуть: обіцяли побудувати тут невеликий флігель, а дали зверху ще сім поверхів, зробили так, що неможливо до трамваю пройти.

— Вони вбивають Одесу, і для мене це особиста трагедія, тому що я там працював і знаю, який великий потенціал Одеси. Але у мене не було ніяких повноважень по відношенню до одеси, і єдине, що я зробив, не маючи повноважень, але через беззаконня, – повернув їм кілька пляжів. Забрав їх у місцевих олігархів. Майже шляхом шантажу вибив гроші на Одесу – Рені, і ми зробили дорогу на Вилкове. Ми зробили дорогу на Кодыму, і вчора там відкрили переправу на Дунай. Але в Грузії ми б це зробили за три місяці. Я почав це робити в 2015-му, а зараз 2019-й. Це дуже проста переправа.

— Дуже часто порівнювали з Грузією, тому що Грузія знакова країна для України. Коли кажуть, що не можна порівнювати Україну і Грузію, тому що і масштаб території різний, і кількість людей різне, скажіть: грузини і українці дуже схожі? Найбільше мене завжди дивувало, що всі українці проти корупції, але всі українці хочуть, щоб дядько працював в ГПУ. У Грузії кажуть: «Міша — молодець, але навіщо чіпав шанованих людей». Далі йде перерахунок злодіїв у законі.

— Грузія завжди була набагато коррумпированнее країна, ніж Україна. Вона була наскрізь криміналізована. У дитинстві я виховувався на таких прикладах: ти якогось авторитету знаєш? Авторитетами були не космонавти і колгоспники, а кримінальні авторитети. Тому піти проти цього — це було піти проти реально сформованої життєвої культури, яка у нас була.

— Все одно, що заборонити шансон.

— Так. Коли я став президентом, бандитів відстрілювали прямо на вулиці, тому що коли людина йде викрадати маленької дитини, з автоматом, то звичайно, проти них застосовували зброю. Потім у в’язницях стало набагато більше укладених, але реально, Грузія стала самим безпечним державою в Європі, статистично. Безпечніше, ніж Ісландія. Це все прийшло якийсь ціною: ми пішли проти сформованої національної культури. Україні це не потрібно.

— Це стало причиною падіння вашої популярності?

— Коли я говорю про популярності, всі люди повинні собі уявити: або ви нічого не робите, і ваша популярність впаде, або ви конвертуєте вашу популярність у якісь конкретні дії, кроки, і ваша популярність впаде. Але при цьому залишаться результати.

— Порахуємо результати: дороги, сильно оновлена поліція. Трохи змінилася медицина, і звичайно, пам’ятки сучасної архітектури, що залишилися після Міхеїла Саакашвілі. Президентський палац, гарний міст, кілька хмарочосів.

— Реально економіка Грузії зросла при мені на 400%, тобто Грузія стала в 4 рази багатшими. Найбільший темп був у країні — ні одна країна в світі так не росла. Ми стали найбезпечнішою країною в Європі, будучи найбільш небезпечною до того. Ми стали другою найбільш корумпованою країною в Європі, хоча були до цього найкорумпованішою. Ми побудували 15 нових лікарень, таких, як «Євролаб». Ось «Євролаб» трохи відстає від грузинських лікарень, хоча він найкращий в Києві. У нас є 150 нових лікарень, але на жаль, ще лікарі не встигли перевчитися. Я пробив великий американський технологічний університет в Батумі: американський уряд дав на це 150 млн доларів. Ми побудували приголомшливе будівля — це був би найкращий технологічний університет в Східній Європі, але вони його закрили. Ми перенесли парламенту в Кутаїсі, те, що я хочу в Україні — адміністративний центр винести за межі Києва, наприклад, в школу в Черкаській області. З чистого аркуша почати, новий будинок, прозоре. Цей парламент зараз вони закрили, знову його перенесли в стару будівлю, навіть гірше, ніж будівлю ВР в Україні. Я будував порт, який повинен був стати головним портом Чорного моря. Це Анаклія, поруч з окупованої Абхазією. Все вже було готове, гроші лежали на рахунку, бульдозери працювали. Вони зупинили будівництво, тому що Росії це невигідно, бо тоді б Грузія відірвалася і забрала ті вантажі, які йдуть через Росію і через нас. «Південний» вже був перекритий, при мені, бо війна йшла, і Грузія могла б забрати всі ці вантажі. Грузія зараз би виглядала, як Сінгапур. Вона виглядає зараз краще, ніж більшість пострадянських країн, але вона могла б бути просто як Сінгапур. Це було, як літак, який завівся, вийшов на злітну смугу, повинен був злетіти, а в останній момент народ, у вигляді диспетчера, його зупинив. А потім прийшли вандали, сіли в кабіну пілотів, і літак уже не може літати.

— Є відчуття, що вас зрадили? Я говорив з грузинами. Вони кажуть, що Саакашвілі віддав силові блоки двом братам, які почали робити «бєспрєдєл», і могли пропадати люди. І ще вони сказали, що для того, щоб робити хороший бізнес у Грузії, треба було бути іноземцем. Казали, що Саакашвілі міг зігріти, напоїти і дати нескінченну зону діяльності для будь-якого іноземного інвестора, а своїм давав по шапці і досить сильно.

— Щоб навести лад, потрібні були потужні заходи. І пряником це не робиться, іноді потрібні їжакові рукавиці. Коли є бандитське беззаконня, коли людей вбивають на вулицях, доводиться…

— Перегини були чи ні?

— Однозначно. Але ситуація була така. Ми були кримінальної країною — стали найбезпечнішою. Звичайно, це далося ціною не просто повчання. Що стосується бізнесу, то Грузії, так само, як і Україні, потрібні інвестиції. Інвестиції беруться, коли є хороший інвестиційний клімат. Перші основні інвестори в Грузії були грузини, які за кордоном. Точно так само, як в Україні дуже багато українців, у Польщі, Німеччині, Чехії, тому що в Україні це неможливо.

— А Уренгой, Сургут, Нефтеюганськ?

— Хоч де: в Сибіру, на Алтаї. Створіть умови — всі вони вкладуть гроші тут. Тому без іноземних інвестицій не зробите, а потім, коли заїжджають іноземці, вони завжди шукають місцевих партнерів. Приїдеш в країну, ти не знаєш мови. У кожній грузинської середній школі був американський викладач. І кожній дитині ми давали комп’ютер. Але все одно цього недостатньо. Ця ситуація з заздрістю трохи пов’язана. Коли країна росте і розвивається, коли у іноземців теж з’являються готелі і т. д., але там же грузини працюють, вони ж отримують доходи, зарплату, в грузинський бюджет сплачують податки. Але коли ти бачиш, що побудований 50-поверховий хмарочос, а я живу у своїй квартирі… Так, її вартість зросла, буває, що і в сто раз, так, у мене грошей не вимагають, у мене є можливість попрацювати, але все одно у нього 50 поверхів, а у мене тільки моя квартира і моя зарплата. Ми заново побудували Батумі, а в Одесі можна 100 Батумі побудувати. Просто кожен раз, коли я бачу, що ми змогли зробити в Батумі, безнадійному — ми перебудували весь центр. Бізнес побудували, вдома, а там, де бізнес не зайшов, від податку на бізнес держава збудувала будинку для людей. І ось сидить жінка перед своїм будинком на табуретці і каже: «Міша, як здорово, я раніше в такому бараку жила, тут все прогнило, болото було. А зараз у мене два поверхи і мансарда. Правда, шумно стало, дорогу зробили, машини стали їздити, світло в очі світить». А до мене в Грузії не було світла в квартирах, 70% часу, і опалення. І ось вона мені все це розповідає, каже: «Я так тобі вдячна. Але от якщо б ти ще про нас, бідних людей, подбав». В той момент я хотів вибити з-під неї табуретку, на якій вона сиділа, і сказати: «Жінка, прокинься». Але, з іншого боку, вона права.

— А що у нас не так? Мені в 2004 році бабуся в під’їзді каже: «Ну що, Петрику, ми проголосували за вашого Ющенка, а в під’їзді як було насрано, так і залишилося». Я кажу: «Я можу гарантувати вам дві речі: Ющенко сюди не приходив і тут не сидів, і він вам не буде тут прибирати». Я сам брав віник і прибирав перед шістьма квартирами, і нікому, крім мене, це не було потрібно. Всі чекали якогось дива.

— Як казав професор Преображенський — «розруха в голові». Українці — дуже вдячний народ. Якщо ти хоч щось для них зробиш, вони це пам’ятають добре. Дуже багато українців кажуть: «Спасибі, що ви побудували дорогу на Вилкове». У Грузії ми побудували 3000 км доріг, і набагато більш грузини звикли до цього. А українцям мало хто що доброго зробив. Треба пам’ятати добро. Ви згадали про Чоп, а я пам’ятаю вашу маму. У мене було запалення легенів, взимку, -30 вночі, а ми стояли по 12-14 годин. Мені поставили діагноз і сказали йти на службу. Я, взагалі, не зупиняючись, кашляю, і вона приголомшлива, розумна, красива виходила…

— …це все про мою маму зараз говорять.

— …несла мед, гарячий чай, варення, і вона мене виходила. Людина, якої я не знав.

— Якщо хтось вважає, що Міхеїл Саакашвілі Україні на голову, а не в серці, то це зробила моя мама. Ніхто не вірив, що хлопець виживе, тому що стояти на посту, а важив він тоді, напевно, 48-62 кг.

— Добро треба пам’ятати все життя, і це добро я пам’ятаю все життя.

— Я пригадую такий момент: я мав честь вести 80-річчя «Артеку». Тоді приїхали чотири президента: Кваснєвський, Адамкус, Саакашвілі, Ющенко. Ми вас чекали дуже довго, ви запізнилися. Була пісня, яку я написав, і ця пісня була у дітей на телефонах в якості рінгтона. А через рік після анексії до мене зателефонували з російського номери і сказали: «Нарешті твоя жлобська пісня перестане звучать у нашому «Артеку». Я думаю: це ж хтось із тих чоловіків, які тоді бігали навколо нас, тремтів і говорив: «Так, звичайно, так, будь ласка». Це треба було дочекатися, щоб подзвонити і сказати таку гидоту.

Український політик Міхеїл Саакашвілі. Прізвище людини, який запросив вас сюди, – Петро Порошенко?

— Так.

— У наших людей багато претензій до Петра Олексійовича, вони за деякі речі на нього зляться або навіть ненавидять, але говорять: «Він же покликав Саакашвілі, а Саакашвілі відповів йому чорною невдячністю». І людям це пояснити дуже важко.

— Ну і що далі? Якщо людина мене покликав, а потім він виявився злодієм, що я повинен сказати: кради собі на здоров’я? Я тут теж разом з тобою буду. А він мене запрошував красти разом з ним, але мене ж не для цього запросили. Я думав, що мене запросили з злодіями боротися.

— А ви пробували з ним поговорити?

— Багато разів. Я намагався йому пояснити, що він бізнесмен, що для нього гроші важливі, а для мене гроші нічого не значать. Коли ми були в університеті, вже тоді у нього Волга була. Ми висіли в автобусі, а він на Волзі поруч проїжджав. Я розумію, що для нього матеріальні цінності дуже важливі. Я йому говорив: якщо Україна буде розквітати, якщо Україна буде капіталізуватися… я наводив йому приклад Едуарда Шеварднадзе, який мене ненавидів, я його прибрав з влади. Але у його родини була компанія мобільного зв’язку, яка коштувала 10 млн доларів, до того часу, коли він вже перестав бути президентом. Коли я закінчив своє президентство, у мене не з’явилося жодного бізнесу, зате компанія Шеварднадзе стала коштувати більше мільярда. Тому що країна піднялася, люди стали більше телефонувати. Вони монетизувались.

— Ви ж не віджимали бізнес Шеварднадзе?

— Ні. Бізнес залишився в Шеварднадзе. Хоча його зять був заарештований, коли я прийшов. У нас була мізерна пенсія, 6 доларів на місяць, до того, і цю пенсію багатьом не сплачували протягом 6-8 місяців, і сім’я Шеварднадзе зі своєї кишені виплатила заборгованість всім пенсіонерам Грузії. Але бізнес ми їм залишили. Зате пенсіонери отримали своє – те, що Шеварднадзе не давав. Я Порошенко це розповідав, пояснював, що якщо ти Україні дозволиш швидко підніматися, то ти теж станеш набагато багатше, причому офіційно. Зараз я чув, що він випав зі списку мільярдерів Форбса. Але це неправда. У нього є величезна кількість кешу, десь кілька мільярдів, які зберігаються у валізах, на офшорах. Ці гроші буде дуже важко зберегти, його будуть переслідувати. Неможливо в сучасному світі приховати величезні вкрадені гроші. У нього був мільярд, коли він став президентом. Якби Україна, як при моєму президентстві Грузія, зросла в чотири рази, зросла хоча б у два рази, то у нього офіційно стало б 4 мільярди, і ніхто б слова не сказав.

— Немає пророка в своїй вітчизні. Я знайомий з усіма президентами, з Ющенком дружу, і вони мене сприймають адекватно, як людину, яка щось знає. Але я знаю, що я знаю тільки 5% правди. Коли одні кажуть, що Порошенко випав з книги «Форбс», а другі кажуть, що він збільшив у 84 рази стан, кому вірити тітки в селі біля телевізора?

— Вона повинна повірити своїй кишені, тарифами, які вбивають, вірити цінами на ліки, які занадто високі в Україні. У пересічних громадян є найбільш об’єктивний спосіб це перевірити, відповідно до того, що вони мають.

— Що вам говорив Петро Олексійович, коли ви говорили, що треба підняти країну, а потім піднімешся і ти?

— Я його дуже довго переконував, що треба прибрати податки з українських виноробів. В Закарпатті проблеми, там є великі господарства, радянські, які якийсь розумник оголосив стратегічними, і вони просто вбили ці виноградники. А є велика кількість маленьких виробників, які повинні це робити, але для того, щоб офіційно отримати дозвіл, треба було пройти 33 кроку і ще за це платити високий податок. Для звичайних людей це було дуже важко, неможливо. Це пролобіювали великі виробники, які мали політичні зв’язки, – вони убили маленьких виробників. У Грузії, наприклад, у мене є маленький виноградник, і я можу там кілька тисяч пляшок виробляти і нікого не питати. І він мені відповів: «Міша, я не вірю, що в Україні може бути гарне вино».

— Може бути, я, як закарпатець, можу сказати.

— Приголомшливе! У Закарпатті, в Одеській області – приголомшливе, у Миколаївській, Херсонській. Просто для цієї людини… У них інша психологія. Він не може українське вино пити, тому що ніхто з його кола не п’є українське вино. Вони усі п’ють Італію, Францію. Пляшка починається від 500 дол. і вище, вони хизуються один перед одним, один з одним змагаються: я там за 3000 євро пляшку пив, а я – за 10 000. Я два рази відпочивав на Закарпатті в приголомшливому місці. Дзвонить мені Порошенко (я сиджу на балконі з моїми дітьми, з дружиною) і питає: «Ти де?». Я кажу: ось у такому класному місці. Він каже: «А що, там є таке місце?». Я кажу: «Так, дуже настійно рекомендую, приїжджай». Але не поїхав, тому що вони туди не їздять. Я, коли будував Грузію, не хотів нікуди виїжджати з Грузії. У нас в Батумі було краще, ніж в Монако. Принц Монако не хотів від нас їхати. Все, що я бачив у світі гарне, я хотів привезти для моїх людей. А для них пити українське вино – це ганебно.

— Скажіть, коли ви зрозуміли, що це все, що назад дороги не буде? Вас попередили, що вас будуть прибирати з посади? Або як це було?

— Ситуація була така, що реально я це зрозумів через шість місяців після призначення. Я весь час хотів щось добре залишити після себе в Одеській області. Я дуже хотів побудувати цю дорогу. І я дуже хотів зробити «відкрите митний простір». Американці дали гроші, ми там все відремонтували, закупили апаратуру і набрали 200 молодих людей. Ми повинні були показати, як виглядає технологічно некорумпована митниця. Таку технологію зробити, щоб комп’ютери це все вирішували, щоб неможливо було брати хабарі. І ось мені підвісили це перед носом, говорили, через місяць-два, весь час мене розводили. А я так хотів це робити! Розумів, що вони жульничают, розводять, але я все одно цю дорогу вибив, а по митниці, я зрозумів, що вже нічого не буде. Я сказав: я привів цих 200 молодих хлопців, вони з усієї України зібрані, і півтора року вони чекали, що ми їх нарешті візьмемо. Вони всі тренінги пройшли, за кордон деяких відправляли. Я їм сказав: вибачте, хлопці, залишаться всі старі митники, я більше не можу цим займатися.

— Скажіть, двічі в одну воду можна увійти?

— Я двічі громадянин. Я не знаю, скільки людей в Україні, які двічі громадяни.

— Я хотів би, щоб вам дали можливість завершити ті справи, добрі, які ви б хотіли тут. Я думаю, що для моєї мами це було великим щастям, що вона виходила молодого солдатика, який став двічі президентом і двічі громадянином нашої держави. Що б ви їй сказали, якщо б її побачили?

— Те, що вона не тільки мене виходила, але і зростила дуже хорошого сина. Добру справу безслідно не проходить ніколи. Я хочу, щоб воно повернулося вам десятикратно. Тому що є якась карма.

— Моя мама приїхала в гості до мене і зараз сюди зайде. І це буде зустріч через 33 роки.

— Вона не змінилася, така ж красуня. Суперзірка.

Мама: Здрастуйте. Такий же красивий, молодий, тільки солідний. Тоді був худий-худий. Михасю, уяви, що ми в Чопі і ти в митному залі дежуришь.

— Це для неї свято. Для тих, хто буде говорити, що я зробив для Саакашвілі теплу ванну … Це моя програма: що хочу, те і роблю. Це моя мама. Захотів – привіз.

Мамо, скажіть, слухняний був солдат чи ні?

— Найкращий.

— Якщо б цього здорового грузинському дядькові не підвернувся такий світлий і добрий чоловік, яка моя мама, і я цим пишаюся, то, напевно, він зараз тут, можливо, і не сидів би. Тому я дуже радий, що ви зустрілися.

— Це, до речі, моя мрія була. Коли я був в Чопі, я намагався зателефонувати вам. Там були прапорщики, старі майори, які мене пам’ятали, але її не було. Спасибі. Варто було прийти на ваш телеканал, щоб отримати таке задоволення.

— Саакашвілі йде в українську політику спробувати змінити світ і Україну на краще.

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