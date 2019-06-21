Люди бачать список «Голоси», і підтримують партію — Притула

Сергій Притула зазначив на своїй сторінці у «Фейсбук» результати соцопитувань, згідно з якими партія «Голос» знаходиться на третьому місці.

За словами відомого ведучого, люди бачать партійний список, і підтримують цю політичну силу.

Сергій Притула, який прийняв рішення увійти у виборчий список партії «Голос», звернув увагу на зростання популярності цієї політичної сили. Останні соцопитування показують, що партія вже піднялася на третє місце. На думку самого Притули, українці бачать виборчий список, і підтримують цю політичну силу. Люди ж не дурні — вони бачать, що в списку немає лобістів фінансово-промислових груп, ставлеників олігархів.

Немає у списку також і тих, хто вже заробив мозоль на одному місці, відсидівши в Раді кілька каденцій. Звичайно, до «Слуги народу» «Голосу» ще далеко. Адже навіть якщо в списку партії Зеленського включити ростову ляльку панди, зів’яле листя і шматок руберойду, вона все одно набере не менше 40 відсотків завдяки високому особистому рейтингу президента. Однак справа тут зовсім не в цьому. Логіка в цьому випадку дуже проста. Чим більше у новому парламенті буде проукраїнськи налаштованих людей, тим менше туди зайде тих, хто готовий проміняти гідність на знижку на газ, називає «громадянським конфліктом» агресію РФ, хто хоче загнати в нішу «потішної шароварщини» українська мова.