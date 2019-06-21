«Росія — наш ворог і окупант»: Президент Грузії побачила у протестах руку Москви

На тлі масових протестів у Грузії президент країни Саломе Зурабішвілі на своїй сторінці в Facebook заявила, що в дестабілізації держави зацікавлена Росія.

«Росія — наш ворог і окупант. Керована нею п’ята колона, можливо, сьогодні може бути більш небезпечною, ніж відкрита агресія», — написала вона.

Президент зазначила, що розкол країни на користь тільки країни-агресора. Внесення протиріч в суспільство, на думку Зурабішвілі, «саме дослідне зброю» РФ і ті, хто заохочує протистояння в Грузії, підтримують російську політику».