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«Росія — наш ворог і окупант»: Президент Грузії побачила у протестах руку Москви

21.06.2019

На тлі масових протестів у Грузії президент країни Саломе Зурабішвілі на своїй сторінці в Facebook заявила, що в дестабілізації держави зацікавлена Росія.

«Росія — наш ворог і окупант. Керована нею п’ята колона, можливо, сьогодні може бути більш небезпечною, ніж відкрита агресія», — написала вона.

Президент зазначила, що розкол країни на користь тільки країни-агресора. Внесення протиріч в суспільство, на думку Зурабішвілі, «саме дослідне зброю» РФ і ті, хто заохочує протистояння в Грузії, підтримують російську політику».

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