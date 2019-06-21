«Можу пофарбувати ларьок чи два!»: Коломойський відповів Зеленському

Олігарх Ігор Коломойський відповів на питання кореспондента НВ, чи обговорював він з президентом Володимиром Зеленським який-небудь конкретний проект з відновлення інфраструктури Донбасу.

«У той момент, коли президент про це заявив, я ще про це не знав», — сказав Коломойський.

Він також зазначив, що може розпоряджатися обмеженим обсягом коштів.

«На залишок від 20 тис. фунтів в тиждень можу пофарбувати ларьок або два», — сказав Коломойський.

За позовом Приватбанку британський суд дав право Коломойському витрачати на потреби повсякденного життя не більше 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Він підкреслив, що не бачився з Зеленським, його не запрошували в Адміністрацію президента і сам він теж не шукав зустрічі з главою держави. Тому, за словами олігарха, що саме має на увазі Зеленський, він не знає, і порадив уточнити це у президента.

20 червня під час виступу на зустрічі з бізнес-спільнотою в Києві Зеленський заявив про домовленості з Коломойським про те, що олігарх буде «вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу».

Крім того, Зеленський повідомив, що олігарх Віктор Пінчук буде займатися проблемами соціальної допомоги всім військовослужбовців, а з олігархом Рінатом Ахметовим вдалося домовитися про скасування формули Роттердам+ та інвестиції в медицину, дороги та інфраструктуру на Донбасі.