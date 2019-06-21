Люди Зеленського: хто йде від “Слуги народу” за мажоритарними округами

Політична партія «Слуга народу» публікує список мажоритарних кандидатів на позачергові вибори у Верховну Раду в 2019 році. Нагадаємо, останній термін реєстрації кандидатів закінчився 20 червня.

Правда, у політичних партій є можливість зняти свого мажоритарного кандидата до 30 червня. З повним переліком кандидатів, які йдуть за списком» можна ознайомитися тут.

Отже, офіційно відомо про участь таких кандидатів від партії «Слуга народу» по мажоритарних округах.

(Оновлюється по мірі оголошення імен):

Округ № 11 (Вінницька область)

Максим Ігорович Пашковський

Підприємець і засновник соціальної проекту «Юридична клініка» Швидка юридична допомога».

Максим Пашковський

Округ 12 (Вінницька область)

Анатолій Григорович Драбівський

Ректор Вінницького кооперативного інституту та віце-президент Вінницької обласної федерації важкої атлетики.

Округ 13 (Вінницька область)

Максименко Юрій Володимирович

Голова громадського об’єднання «СХІД-ЗАХІД». Був обраний до Вінницької міської ради від партії «Самопоміч». Як пише Чесно, раніше його громадська організація «Надійні перспективи» приймала у Вінниці форум екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.

Юрій Максименко

vmr.gov.ua

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Округ 14 (Вінницька область)

Ірина Наумівна Борзова

Підприємець, голова і засновник Благодійного фонду та ГО «Всеукраїнське об’єднання Розвиток». За даними журналіста Юрія Смирнова, Ірина є дружиною Сергія Борзова — т.в.о. голови Державного управління справами.

Досі володіє фірмою Профіль-Н (ресторанний бізнес), яка зареєстрована в аннексированном Криму (Судак). У 2014 році вона переоформила свій бізнес в Криму відповідно до вимог російського законодавства (за даними Чесно). В 2016 році, по данним податкової РФ, фірма Борзової отримала 600 тисяч рублів прибутку. Володіє вона цією фірмою разом зі своїм батьком Наумом Барулей.

Баруля в свій час був правою рукою гуру КВН Олександра Маслякова і був директором компанії ” АМІК. Зі скандалом розлучився з Масляковим і зараз керує Лігою Смехой Зеленського. А її чоловік — ще й фігурант справи НАБУ про зловживання службовим становищем при купівлі квартири від ГУД.

Округ 15 (Вінницька область)

Віталій Юрійович Пращук

Закінчив Харківський економіко-правовий університет за спеціальністю «Правознавство» та Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». Учасник бойових дій на території Донецької і Луганської областей.

Віталій Пращук

Як зазначено на парламентському сайті «Посипаки«, людина з ідентичними даними працював помічником на громадських засадах народного депутата від Партії Регіонів Василя Потапова.

Округ 16 (Вінницька область)

Таїсія Сергіївна Томляк

Адвокат і бере активну участь у діяльності громадської організації «Рух дієвих демократів».

Таїсія Томляк

Округ 17 (Вінницька область)

Коваль Олександр Леонідович

Закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Інженер-механік». Має великий досвід менеджменту. Був довіреною особою кандидата в Президенти України Володимира Зеленського на виборах в 2019 році.

Округ 18 (Вінницька область)

Довгань Павло Олегович

Заступник директора з науково-дослідної роботи в науково-дослідному господарстві «Агрономічне». Голова комітету з соціальних питань Студентської ради Вінницької області.

Павло Довгань

Округ 62 (Житомирська область)

Ігор Леонідович Герасименко

Закінчив Одеський інститут Сухопутних військ за спеціальністю «Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів». Командир 5-ї батальйонної тактичної групи 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ. Герой України.

Округ 63 (Житомирська область)

Богдан Вікторович Кыцак

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія», кандидат історичних наук, викладач у Бердичівському педагогічному коледжі. За інформацією Журналу Житомира, раніше він був кандидатом в депутати міської ради від партії «Самопоміч».

Богдан Кыцак

Округ 64 (Житомирська область)

В’ячеслав Валерійович Сигачев

Працює вчителем у Коростенський загальноосвітній школі № 9. Учасник АТО.

Округ 65 (Житомирська область)

Костюк Дмитро Сергійович

Отримав освіту у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на історичному факультеті. Журналіст на телеканалі «Еспрессо».

Дмитро Костюк

Округ 66 (Житомирська область)

Грищенко Тетяна Миколаївна

Закінчила Малинський лісотехнічний коледж за спеціальністю «Бухгалтер». Член громадської освітньої організації «Світильник».

Округ 67 (Житомирська область)

Сергій Володимирович Кузьміних

Підприємець і голова благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних».

Сергій Кузьміних

Округ 68 (Закарпатська область)

Олександр Вікторович Пекар

Менеджер з управління об’єктами інфраструктури.

Олександр Пекар

Округ 69 (Закарпатська область)

Едгар Володимирович Токар

Член виконавчого комітету Лалевского сільської ради Мукачівського району.

Округ 70 (Закарпатська область)

Лаба Михайло Михайлович

Голова Невицького сільради Ужгородського району, є президентом Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України». Як зазначено на парламентському сайті «Посипаки«, людина з ідентичними даними був помічником на платній основі народного депутата 6 скликання від «Блоку Литвина» Володимира Герасимчука, а також помічником позафракційного нардепа 8 скликання Вадима Івченко.

Округ 71 (Закарпатська область)

Грабар Сергій Володимирович

Закінчив Державну академію статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за спеціальністю «Економіка і підприємництво». Також отримав освіту в Київському університеті права Національної академії наук за спеціальністю «Правознавство». Приватний підприємець.

Округ 72 (Закарпатська область)

Вадим Іванович Носа

Працював викладачем дисципліни «Комп’ютерні науки» у Закарпатському машинобудівному технікумі.

Округ 73 (Закарпатська область)

Маргітич Іван Володимирович

Отримав диплом Ужгородського національного університету за спеціальністю «Економіка підприємства» та у Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Приватний підприємець.

Округ 201 (Чернівецька область)

Олена Георгіївна Лис

Має спеціальність «Вчитель початкових класів, практичний психолог», яка отримала в Чернівецькому національному університеті. Вчитель початкових класів НУШ у Чернівецькій гімназії №2 Чернівецької міської ради, ЗОШ І ур. №35.

Округ 202 (Чернівецька область)

Максим Валентинович Заремский

Навчався в Буковинському університеті, а також в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Право». Начальник відділу планування, оперативного чергування, зв’язку та оповіщення Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації. Громадський діяч — засновник ряду фітнес-проектів та щорічного спортивного фестивалю.

Максим Заремский

Округ 203 (Чернівецька область)

Георгій Георгійович Мазурашу

Раніше був членом виконкому Чернівецького обласного відділення національного олімпійського комітету України. Директор Чернівецького обласного центру фізічного здоров’я населення «Спорт для всіх», журналіст.

Георгій Мазурашу

Округ 204 (Чернівецька область)

Валерій Іванович Божик

Закінчив Чернівецький національний університет за спеціальністю «Правознавство». Адвокат. Має досвід роботи на керівних виборних посадах в органах адвокатського самоврядування.

Округ 205 (Чернігівська область)

Семінський Олег Валерійович

Екс-директор компанії «Нафтогазвидобування». На сайті «Посіпаки» зазначено, що в різний час він був помічником народного депутата від Партії Регіонів Нестора Шуфрича, нардепа Миколи Рудьковського, а також нардепа Ярослава Мендуся.

Олег Семінський

Округ 206 (Чернігівська область)

Антон Едуардович Поляків

Приватний підприємець, голова ГО «Український центр протидії злочинності і корупції». За інформацією видання, Українські новини, Поляків у Чернігові раніше був наближений до партії «Наш Край».

Антон Поляків

Округ 207 (Чернігівська область)

Зуєв Максим Сергійович

Підприємець в сфері рекламно-інформаційних послуг.

Округ 208 (Чернігівська область)

Антон Олександрович Панченко

Закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Право». Приватний підприємець-аграрій.

Округ 209 (Чернігівська область)

Зуб Валерій Олексійович

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Генеральний директор КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології», член правління асоціації онкологів України.

Валерій Зуб

Округ 210 (Чернігівська область)

Пахомов Дмитро Анатолійович

Навчався в Національній академії управління на факультеті «Фінанси, банківська справа». Приватний підприємець.

Округ 74 (Запорізька область)

Касай Геннадій Олександрович

Закінчив Запорізький державний машинобудівний інститут за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання», а також Запорізький національний технічний університет за спеціальністю «Фізичне виховання». Зараз генеральний директор Палацу спорту.

Округ 75 (Запорізька область)

Роман Васильович Соха

Закінчив Запорізької державної інженерної академії, потім — Запорізький національний технічний університет за спеціальністю «Фінанси». Працював на керівних посадах у фінансових установах. За даними сервісу «Посипаки», є помічником народного депутата від блоку Петра Порошенка Ірини Суслової.

Роман Соха

Округ 76 (Запорізька область)

Шевченко Євген Володимирович

Має кваліфікацію юриста, яку отримав в Інституті права ім. Ст. Сташиса. Підприємець.

Округ 77 (Запорізька область)

Штепа Сергій Сергійович

Закінчив Запорізький національний університет за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працював позаштатним кореспондентом і фотографом в декількох друкованих виданнях.

Округ 78 (Запорізька область)

Віталій Вікторович Боговін

Закінчив Дніпровський державний аграрно-економічний університет, факультет ветеринарної медицини. Зараз директор приватного підприємства, що займається дистрибуцією насіння та засобів захисту рослин.

Округ 79 (Запорізька область)

Яцик Юлія Григорівна

Отримала кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки та господарського та корпоративного права в Європейському університеті фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, а також кваліфікацію фахівця з кримінального права в Запорізькому юридичному інституті МВС України. Зараз керуюча адвокатським бюро.

Округ 80 (Запорізька область)

Гладкий Дмитро Вікторович

Закінчив юридичний факультет Запорізького національного університету. Директор адвокатського об’єднання. Зараз є головою відділення ВГО «Асоціація правників України» у Запорізькій області.

Дмитро Гладкий

Округ 81 (Запорізька область)

Павло Вікторович Мельник

Навчався на факультеті іноземної філології Запорізького національного університету та отримав кваліфікацію магістра філології, перекладача. Пізніше отримав другу вищу освіту та здобув кваліфікацію викладача університетів та інших вищих навчальних оствиты. PR-директор Благодійного фонду «СТОП Алкоголь». Нагороджений грамотами Запорізької міської ради за активну громадську діяльність.

Округ 82 (Запорізька область)

Нікітіна Марина Вікторівна

Закінчила класичний приватний університет за спеціальністю правознавство. Юрист.