Від “Слуги народу” до ВР балотується захисник “Карпат”

Кандидатом в народні депутати від партії “Слуга народу” по мажоритарному округу у Львівській області висунутий український футболіст, член Національної збірної, захисник ФК “Карпати” і володар Кубку УЄФА-2009 Артем Федецький. Про це повідомляє Укрінформ.
Про це повідомляє пресслужба політичної сили у Facebook.
“Округ №118 – Федецький Артем Андрійович. Закінчив Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Маркетинг». Футболіст-професіонал футбольного клубу «Карпати», гравець Національної футбольної збірної”, – йдеться у повідомленні.
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Раніше голова партії Дмитро Разумков заявив, що до передвиборчого списку потрапили люди, яких у партії вважають “ефективними”.
Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
Фото: fckarpaty.com
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