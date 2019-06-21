Незвичайне німецьке озеро, зникаюче кожну зиму

Форггензе є п’ятим за розмірами озером в Баварії і найбільшим за площею водосховищем всій Німеччині, площею до 16 квадратних кілометрів — в залежності від наповнення. Названо іменем одного із затоплених поселень — хутори Форгген.

Перші плани будівництва водосховища в цих місцях з’явилися в кінці XIX століття, потім вони знову розглядалися між двома світовими війнами, але були здійснені лише в 1950-х роках.

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Столиця – Берлін

Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг

Форма правління – Парламентська республіка

На території – 357 021 км2 (62-я в світі)

Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,916 (6-я в світі)

ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами

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Публікація від Barbara Epp.St. (@barbara25.03) 24 Травень 2019 в 1:46 PDT

Спочатку рівень води хотіли зробити на кілька метрів вище, але тоді довелося б переселяти дуже багато людей, не кажучи вже про втрати сільськогосподарських угідь. У кінцевому підсумку на нові місця по сусідству переїхало близько 250 осіб і півтора десятка селянських подвір’їв.

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Публікація від Allgäuer Bergfreu(n)de (@allgaeuerberge) 16 Травень 2019 в 10:05 PDT

Водосховище Форггензе виконує відразу декілька функцій. По-перше, на греблі діє гідроелектростанція. По-друге, вода звідси використовується для інших ГЕС, розташованих на річці Лех — власне, це водосховище живильної. По-третє, під час танення снігів у горах і сильних літніх дощів воно служить для захисту від повеней територій, що знаходяться нижче за течією. І по-четверте, в літні місяці таке велике штучне озеро, розташоване в настільки популярному туристичному регіоні, звичайно ж, використовується для відпочинку і занять різними видами водного спорту. Наприклад, тут відкрито кілька яхт-шкіл.

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Публікація від Ludwigs Festspielhaus Füssen (@festspielhaus_fuessen) 1 Черв 2019 о 7:25 PDT

На берегах розташовані кемпінги, а від причалу в місті Фюссен по озеру можна відправитися на екскурсію на одному з двох тутешніх прогулянкових катерів, щоправда, купатися, ловити рибу, кататися на яхтах і човнах тут можна далеко не круглий рік, так як взимку воду майже повністю спускають: для того, щоб підготуватися до початку наступного сезону танення снігів.

До початку червня води набирається достатньо, щоб почати прогулянкові рейси по озеру на двох туристичних катерах — “Альгое” і “Фюссені” — до 15 жовтня.

Виняток становив 2018 рік, коли Форггензе не стали заповнювати через планового ремонту греблі. Так що туристи могли гуляти по дну озера не тільки взимку, але і все літо. Однак зараз вода повернулася.

У зимові місяці, гуляючи по дну озера, можна побачити не тільки фундаменти затоплених будинків, але і сліди давньоримської дороги Via Claudia Augusta.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в самому сухому місці на землі з’явилося озеро.

За матеріалами Delfi.ee

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