Лідер «Голосу» відреагував на заяву Зеленського щодо відновлення олігархами Донбасу

«Ми не зможемо відбудувати ні Донбас, ні українську економіку, доки не збудуємо верховенство права», – заявив Святослав Вакарчук у соцмережі фейсбук. Саме таким чином відреагував лідер «голосу» на заяву Зеленськго про залучення олігархів до відновлення Донбасу. Про це повідомляє Zrada.today з посилання на допис Вакарчука.

Приводимо повну версію заяви Святослава Вакарчука щодо намірів олігархів інвестувати у відновлення Донбасу.

Лідер «Голосу» пише: «Я повністю поділяю бажання президента Зеленського відновити інфраструктуру Донбасу. Нам треба повернути людям гідне життя. Будувати дороги, школи, лікарні. Але чи можна дозволяти олігархам приватизувати цілий регіон? До війни Донбас був повністю під контролем олігархів, які не допускали туди інших інвесторів, і в результаті ми втратили частину Донбасу.

Не треба дозволяти олігархам виторговувати для себе особливі умови. Адже олігархи стали олігархами саме завдяки відсутності верховенства права і єдиних правил гри. Треба змусити їх жити за тими ж правилами, що й усі інші.

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Ми не зможемо відбудувати ні Донбас, ні українську економіку, доки не збудуємо верховенство права. Тільки тоді мільярдні інвестиції зайдуть в Україну, в тому числі й на Донбас. А спочатку треба змусити олігархів чесно платити податки в Україні. Зараз через офшори з України виводяться десятки мільярдів гривень. А приватизована олігархами Верховна Рада роками відмовляється голосувати за закони, які би розв’язали цю проблему. Наповнивши бюджет, держава зможе самостійно вкладатися в розвиток інфраструктури Донбасу та у відновлення деокупованих територій, коли прийде час. Ми зробимо все від нас залежне, щоб так і сталося».

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