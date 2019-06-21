Суд оголосив вирок коригувальнику обстрілу Маріуполя

У Маріуполі суд визнав Валерія Кірсанова винним у коригуванні обстрілу мікрорайону «Східний» та засудив до дев’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляється в судовому реєстрі, передає Громадське.

У вироку зокрема повідомляється, що засуджений за власною ініціативою передавав бойовикам угрупування «ДНР» дані про місця дислокації, чисельність та маршрути пересування підрозділів і військової техніки ЗСУ та інших військових формувань України, в Маріуполі та інших населених пунктах Донецької області.

Крім того, Кірсанов передавав інформацію бойовикам про результати обстрілів членами угруповання «ДНР» селищ Зоря, Гнутове, Виноградне, а також мікрорайону «Східний».

Згідно з вироком, під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого було виявлено та вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

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Своєю чергою, Кірсанов заявляв, що він не визнає свою провину за пред’явленим йому обвинуваченням, а також заперечував доведеність прокурором факту приналежності «ДНР» до терористичних організацій та приналежності своїх контактів до будь-яких незаконних формувань.

Він також стверджував, що вилучений у нього револьвер системи «Наган» зразка 1895 є антикваріатом, а вилучена граната — навчальна.

Водночас, цю позиція повністю спростовали висновки експертів.

Тож суд визнав Кірсанова винним в скоєнні кримінальних злочинів, за статтями про «створення терористичної групи чи терористичної організації» та «незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами».

Термін покарання обчислюється з 18 червня 2019 року.

Зазначається, що Кірсанова засудили до 9 років позбавлення волі у 2016 році, однак він подав апеляцію і справа розглядалася повторно.

Внаслідок обстрілу «Східного» загинула 31 людина, 117 були поранені.

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