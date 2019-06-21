Орбіти Вадима Столара: кого веде до ВРУ колишній регіонал і «сірий кардинал» Києва

Останні п’ять років політика та підприємця Вадима Столара називають «сірим кардиналом» Києва. Хоча весь цей час він був непублічною особою без посади, у ЗМІ часто згадували його прізвище.

«Українська правда» з посиланням на джерела повідомляла, що Столар керував виборчим штабом БПП у Києві. ЗМІ також зазначали, що політик організовував роботу мера Віталія Кличка, планував його робочі зустрічі та впливав на рішення. А ще призначав необхідних людей на відповідальні посади у столиці.

Зараз люди з команди Столара є у списках партій і колішніх регіоналів, і попереднього Президента України Петра Порошенка. Окрім того, свої сили на київських округах випробовуватимуть мажоритарники.

Сам Столар відмовився від безпосередньої роботи з виборцями на Оболоні, де кілька разів намагався пройти до Ради, а, ймовірно, потрапить до парламенту за партійним списком. Він – №11 у списку «Опозиційної платформи – За життя» й має непогані шанси стати нардепом, адже за партію готові проголосувати близько 11% виборців. Відтак перша двадцятка цілком може отримати депутатські мандати.

Рух ЧЕСНО аналізує списки політичних сил і вже виявивши з десяток кандидатів, які мають ті чи інші зв’язки з Столаром Вадимом.

Та перш ніж перелічити членів команди Столара у списках партій, нагадаємо, чим є яталася ця людина киянам.

Забудовник з Оболоні – 11-й номер у списку «За життя»

Вадим Столар – колишній народний депутат і член Партії регіонів (2010-2012 рр). 2012-го він балотувався до Верховної Ради VII скликання як самовисуванець в одномандатному виборчому окрузі №217 на Оболоні в Києві (Оболонь – рідний для політика район, там минуло його дитинство), проте програв представникові «Батьківщини» Олександру Бригинцю.

За часів Майдану, а саме взимку та навесні 2014 року, Столар був керівником патронатної служби голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Столара пов’язаність язують з аферою на початку двохтисячних «Еліта-Центр» та скандальним будівництвом торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7 (нині Музей історії Києва).

2017-го журналісти помітили Вадима Столара на приватному літаку з Неаполя разом з мером Віталієм Кличком і народним депутатом Максимом Микитасем. А за рік до того, у липні 2016-го, журналістам майданчику вдалося зафіксувати, як Столар прилетів чартером з іншим відомим столичниму забудовником – Ігорем Кушніром.

У лютому 2019 року видання «Наші гроші» твердив, що Столар з партнерами збудує багатоповерхівку просто на паркувальному майданчику біля палацу «Україна» – компанія «Укржитлобуд», яку пов’язаність язують зі Столар, отримала від КМДА дозвіл на будівництво багатофункціонального комплексу в історичній частині міста.

Останні п’ять років Вадима Столара називають «сірим кардиналом Києва», мовляв, містом керує не обраний мер, а його непублічний товариш.

Під час виборів 2015 року Столар завів до Київради кількох своїх депутатів.

Серед них – Наталія Приходько, підлегла Столара за часів його роботи в патронатній службі, та Людмила Костенко, яка пов’язана з родиною бізнесмена. Також можна простежити зв’язок забудовника зі столичниму депутатом Владиславом Михайленком. Столар і Михайленко малі приймальні на Оболоні за однією адресою.

Проте вплив Столара поширювався не лише на столицю. У грудні минулого року журналісти повідомили, що тричі за три місяці вони ставали свідками того, як бізнесмен Столар відвідував Адміністрацію Президента, причому щоразу візит намагалися приховати. Пізніше в АП запевнили: Порошенко не зустрічався зі Столар.

У компанії Медведчука

Нині, окрім самого Столара, до Верховної Ради з партією «Опозиційна платформа – За життя» йдуть кілька його людей.

Наприклад, близьким до нього считают Дмитра Ісаєнка (№15).

Ця людина майже все життя працювала на державних посадах: до 2007 року – у Міноборони, зокрема він був начальником Центрального спеціалізованого будівельного управління, а у 2007-2015 роках – заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

До того ж Ісаєнко встиг побувати депутатом Київради, куди 2006-го його розібрали за партійним списком «Громадського активу Києва» Олександра Пабата. У ЗМІ можна прочитати, як Ісаєнко віддавав майданчики Міністерства оборони України у власність Київради, а Олександр Пабат через рішення Київради надававши наближеним будівельним корпораціям земельні ділянки для подальшої забудови. Близька до Ісаєнка фірма «УНР ПІБ» у 2011-2012 роках вигравала мільйонні тендери на розбудову президентської резиденції «Синьогора» в с. Гута Івано-Франківської області.

Як для чиновника Ісаєнко досить заможна людина. У декларації за 2013 рік він зазначив, що має прибуток у розмірі 20,49 млн грн. Окрім того, журналісти з’єднання ясували, що Ісаєнко мешкає в маєтку в престижному селищі Козин, що за 25 км від Києва.

Також він відомий тим, що, перебуваючи на посаді заступника міністра ЖКГ, набув статусу учасника АТО, аби уникнути люстрації. Згодом розповідав журналістам, що протягом трьох місяців, ризикуючи життям, керував будівництвом військових укріплень. Після скандалу у Верховній Раді Ісаєнко втратив посаду.

Від 2015 року й донині Ісаєнко – віце-президент Конфедерації будівельників України.

За квотою Столара до парламенту йде також перший заступник голови постійної комісії Київради з питань містобудування та землеустрою Ігор Кісільов(№18).

2015 року він балотувався й був обраний у 118-му виборчому окрузі Шевченківського району від партії «Єдність».

2016 року карткою відсутнього в Київраді Кісільова проголосував помічник його колеги з фракції «Єдність» Костянтина Ялового. У міськраді, де впроваджено сенсорну кнопку, це спричинило великий скандал і змусило депутатів переголосовувати більшість питань.

№26 у списку «Опозиційної платформи – За життя» – Наталія Приходько.

Вона роками працює разом з Столаром Вадимом.

По-перше, з 2010-го до 2012 року, коли Вадим Столар був народним депутатом, Приходько працювала в апараті Верховної Ради України, тобто була його помічницею.

По-друге, узимку – навесні 2014 року була заступницею начальника патронатної служби КМДА. У тієї годину її очолював Вадим Столар (це було за головування в КМДА Володимира Макеєнка).

По-третє, з 2014 року була заступницею начальника управління – начальницею відділу організаційно-документального забезпечення діяльності Київського міського голови, а восени 2015-го Приходько стала депутаткою Київради (донині належить до фракції «Солідарність»), перемігши у виборчому окрузі на Оболоні, який є частиною того, де 2012-го балотувався Столар.

Під час виборчої кампанії до Київради вона, ймовірно, вважала, що виборців можна купити за солодку вату та котлети, тож пригощала дітей і влаштовувала свята для дорослих, а також по-новому відкривала спортивні й дитячі майданчики, які колись облаштовував колишній регіонал.

Під час роботи депутаткою вона активно співпрацювала з мешканцями округу: фарбувала їм лавки, створювала сквери та навіть виплачувала матеріальну допомогу. А ще була частою гостею в середній школі №252, розташованій у межах її округу.

Перед президентськими виборами активісти Приходько агітували за Петра Порошенка.

№34 – Михайло Наконечний, екс-очільник київського «Зеленбуду». Працював на посаді з серпня 2016 року і 27 квітня 2018 року був звільнений за власним бажанням. Але справжньою причиною звільнення називають чисельні кримінальні провадження проти посадових осіб «Київзеленбуду».

Свого часу був помічником нардепа від «Партії регіонів» Віктора Пилипишина.

Компанія Порошенку

У списку «Європейської Солідарності» Петра Порошенка йдуть як мінімум троє людей, які близькі до Вадима Столара. Це Ірина Никорак, Сергій Алєксєєв, Андрій Андрєєв. Також очікується, що по мажоритарці в окрузі №217 піде Людмила Костенко, яка також близька до Столара.

Сергій Алєксєєв – у списком №20. Він народний депутат нинішнього скликання від «БПП-Солідарності», кнопкодав, фігурант антикорупційних розслідувань: не задекларував внесок на користь партії, також його фірма фігурувала у провадженні щодо ухилення від сплати податків та розтрати ввіреного службовим особам майна.

Про Алєксєєва відомо, що він є гарним другом братів Кличків. З 2011 року – президент громадської організації «Фан-клуб братів Кличків».

Раніше Алексєєв був власником юридичної компанії «Алєксєєв, Боярчуков та партнери».

Зі Столаром Алексєєв може бути пов’язаність язаний через Кличка. До того ж про зв’язок говорити нардеп Віктор Чумак.

Ірина Никорак – № 26 – також пов’язана зі Столар.

З 2014 року вона – помічник-консультант народного депутата VIII скликання Олександра Присяжнюка (фракція «Народний фронт») на платній основі. У жовтні 2015 року балотувалася до міськради і була обібрана за 64-му виборчому округу Оболонського району столиці від «БПП» Солідарність» як безпартійна. Нині член постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Зв’язок з Столаром Вадимом можна прослідкувати за допомогою двох моментів.

По-перше, Никорак одружена з Емілем Соловйовим.

За інформацією відкритих джерел, Соловйов працював і працює в сфері будівництва. Він керує і керував кількома компаніями. Зокрема, KAN Development, що будувала житловий квартал «Файна Таун».

А також Еміль Соловйов значився помічником-консультантом народних депутатів, зокрема й обранця VI скликання Вадима Столара.

По-друге, нині Никорак як столичний депутат має громадську приймальню в одному приміщенні з іншими депутатами, на яких має вплив Вадим Столар – Наталя Приходько, Людмила Костенко, Владислав Михайленко.

По округу №217 має піти чинній депутат Київради Людмила Костенко.

Костенко відома тім, що у 2014 році потрапила до Київради від «Радикальної партії Олега Ляшка», стала секретарем постійної комісії з питань сім’ї, молоді та спорту, а вже у 2015-му балотувалась від «Солідарності».

Під час передвиборчої кампанії Костенко, як і Приходько, відкривала майданчики, які на прохання місцевих мешканців, що збирали підписи, встановив тоді ще чинній депутат Вадим Столар з логотипом своєї громадської організації. Інколи напередодні відкриття організатори навіть не встигли замінити таблички при вході – так і залишали з логотипом фонду Вадима Столара – людьми з піднятими руками.

Нині вона була на з’єднання їзді Європейської солідарності. На фото – вона поряд з Іріною Никорак.

chesno.org