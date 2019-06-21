Голова РСУ заявивши про тиск на суддів з Адміністрації президента

Голова Ради суддів України, суддя Верховного Суду Олег Ткачук заявивши про тиск на суддів напередодні засідання, на якому має бути вирішене питання про скликання позачергового з’єднання їзду суддів з метою обрання суддів Конституційного суду України та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з боку представників адміністрації президента Зеленського.

Про це пише Резонанс із посиланням на прес-службу РБУ.

«До мене почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з адміністрації президента України головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів. Вказана ситуація викликає велике занепокоєння і жодним чином не узгоджується із засідками демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра у соціальних, політичних, економічних суперечках», — йдеться в офіційній заяві голови РСУ Ткачука.

Також він додав, що подібний випадок було зафіксовані і 19 червня 2019 року під час зустрічі заступника глави адміністрації президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів України Вадима Бутенка.

«Ніколи раніше працівники апарату адміністрації президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі. У зв’язку з цим, вважаю своїм громадянським і суддівським обов’язком, звернути до Президента України, Генерального прокурора та директора Державного бюро розслідувань із вимогою вжиття термінових, невідкладних заходів з метою припинення та попередження тиску посадових осіб офісу президента України на суддів та судову владу, а також притягнення винних осіб до відповідальності», — додав очільник Ради суддів.

У свою чергу заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка назвавши заяви голови РСУ неправдивими. «Олег Ткачук має відповісти за свої слова, в тому числі, в судовому порядку», — відмітив Руслан Рябошапка у коментарі Судово-юридичній газеті. «Це означає, що ми можемо і в судовому порядку захищати своі права», — додав він.