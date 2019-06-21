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Голова РСУ заявивши про тиск на суддів з Адміністрації президента

21.06.2019

Голова Ради суддів України, суддя Верховного Суду Олег Ткачук заявивши про тиск на суддів напередодні засідання, на якому має бути вирішене питання про скликання позачергового з’єднання їзду суддів з метою обрання суддів Конституційного суду України та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з боку представників адміністрації президента Зеленського.

Про це пише Резонанс із посиланням на прес-службу РБУ.

«До мене почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з адміністрації президента України головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів. Вказана ситуація викликає велике занепокоєння і жодним чином не узгоджується із засідками демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра у соціальних, політичних, економічних суперечках», — йдеться в офіційній заяві голови РСУ Ткачука.

 

Також він додав, що подібний випадок було зафіксовані і 19 червня 2019 року під час зустрічі заступника глави адміністрації президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів України Вадима Бутенка.

«Ніколи раніше працівники апарату адміністрації президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі. У зв’язку з цим, вважаю своїм громадянським і суддівським обов’язком, звернути до Президента України, Генерального прокурора та директора Державного бюро розслідувань із вимогою вжиття термінових, невідкладних заходів з метою припинення та попередження тиску посадових осіб офісу президента України на суддів та судову владу, а також притягнення винних осіб до відповідальності», — додав очільник Ради суддів.

У свою чергу заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка назвавши заяви голови РСУ неправдивими. «Олег Ткачук має відповісти за свої слова, в тому числі, в судовому порядку», — відмітив Руслан Рябошапка у коментарі Судово-юридичній газеті. «Це означає, що ми можемо і в судовому порядку захищати своі права», — додав він.

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