У Дніпрі мати віддала нирку, щоб врятувати сина: складну операцію провели в Мечникова

В принципі, природа все придумала ідеально: підшлункова залоза виділяє інсулін, який допомагає нам переробляти вуглеводи (шоколадки, фрукти, макарони, картоплю…).

Без вуглеводів жити не можна, оскільки це основне джерело енергії. Без інсуліну — теж. Тим не менш, є люди, у яких з цим гормоном серйозні проблеми у медичній картці у них написано: «Цукровий діабет».

Якщо залишити все, як є, людину чекає багато неприємного. Вуглеводи губляться десь у кровоносній системі і не забезпечують організм енергією. У кращому випадку це загрожує ускладненнями у вигляді ниркової недостатності, у гіршому — смертю. На такій межі життя 33-річного Кістки, який з дитинства хворіє важкою формою цукрового діабету. З квітня 2018 року кожен день по 4 години він перебував на гемодіалізі, так як його нирки відмовлялися «працювати» у повній мірі своїх функцій. Кожен день, поки лікарі не поставили його перед фактом: потрібна трансплантація нирки.

Допомогти єдиному коханому синові вирішила мама і погодилася віддати йому свою нирку. Однак під час обстеження лікарі-трансплантологи виявили у жінки важку патологію — аневризма ниркової артерії. Її можна назвати «бомбою уповільненої дії», оскільки в будь-який момент той маленький мішечок міг вибухнути і призвести до трагічних наслідків. В небезпеці були обидва — і мати, і син. Проте лікарі обласної лікарні Мечникова зробили, здавалося, неможливе.

«Ми вперше зіткнулися з ситуацією, коли є загроза життю донора. Така аномалія розвитку судин могла призвести до розриву аневризми. Крім того, у правої нирки була ще одна додаткова артерія (повинна бути лише одна) і три вени — ми ж зазвичай вибираємо нирку з одним посудиною, бо це спрощує процес трансплантації органу. Тим не менш, ми пішли на операцію. Було проведено малоінвазивне вилучення нирки (з меншим втручанням, ніж при звичайній відкритої операції, — прим. ред.), пластику аневризми ниркової артерії, після чого орган успішно пересадили Кості. У нас вийшло, загрози життю немає, через тиждень після операції і маму, і сина відпускаємо додому», — розповів обласний трансплантолог Максим Кутовий, який оперував чоловіка.

Довгий час про унікальну операцію лікарі не говорили ні слова — є таке повір’я: не говорити про результати, поки пацієнт не стане на ноги. Тепер же, коли життя Кістки і його матері Ірини нічого не загрожує — можна сміливо цим пишатися. Трохи більше, ніж за 9 годин, під чітким контролем 6 хірургів, двох анестезіологів, операційних сестер, медики врятували два життя.

«Найголовніше для матері — життя дитини. І якщо тривала його життя, значить тривала і моя. Не можу нічого сказати, просто нічого. Я щаслива і дуже вдячна лікарям лікарні Мечникова за це диво», — зі сльозами на очах додала мама Кістки.