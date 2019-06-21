Після трагедії з Дашею Лук’яненко: у Запоріжжі згвалтували 12-річну дитину

У Запоріжжі В п’ятницю, 21 червня, був затриманий педофіл зґвалтував 12-річну дівчинку у під’їзді будинку.

Про це інформує прес-служба обласної поліції. Як уточнили правоохоронці, саме злочин ґвалтівник зняв на телефон.

Про подію в поліцію 21 червня повідомив батько постраждалого дитини. Інцидент стався близько 11:00 в Хортицькому районі Запоріжжя, на 5-му поверсі в під’їзді будинку по вулиці Василя Сергієнка.

Поліцейські розшукали ґвалтівника, ним виявився 52-річний житель Запоріжжя, який був раніше судимий за аналогічний злочин.

В даний час вирішується питання про його затримання та взяття під варту в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У підозрюваного вилучили телефон з відеозйомкою.

Відзначається, що поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування).

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.

Фото з місця злочину