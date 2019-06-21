Віктор Уколов про старі методи Вакарчука у політиці

Політолог Віктор Уколов написав вельми цікавий допис щодо методів Святослава Вакарчука у політиці. Він заявив, що своїми виступами фронтмен гурту “Океан Ельзи”, а нині лідер партії «Голос» неначе б то не й порушує закон, але ж він тепер політик і своїми методами діє так, як це робили старі політики. Про це пише Zrada.today з посиланням на болг політолога на сторінках УП,

Віктор Уколов пише: «На фоні мовчання ЦВК Святослав Вакарчук розпочав концертний тур Україною. Нібито нічого страшного я б і сам із задоволенням побував на його концерті, але все ж таки нині він більше не співак, а політик. І схоже разом з переходом у політику повизбирував всі хворобливі звички “старих облич” яких так любить критикувати.

Зокрема Юлія Тимошенко на виборах 2009-2010 року використовувала величезний концертний тур, який тоді блискуче організували спеціалісти, рекомендовані співвласником Русского радіо.

Зовсім недавно Володимир Зеленський неодноразово виступав із концертами до того, як був зареєстрований кандидатом у президенти.

Звісно, Святослав Вакарчук, на відміну від Зеленського на концертах співає і нічого не говорить про політику. Але ж ми розуміємо, що відбувається агітація?

Хоч формально закон про вибори не порушується. Зрештою так і діють хитрі старі політики. Але ж “Голос” вже провів з’їзд і Вакарчук заявив, що йде на вибори.

Чи ж варто дивуватись, що сьогодні керівник “Слуги народу” Дмитро Разумков заявив про можливість співпраці з “Голосом” у новому парламенті? І у Вакарчука таку можливість не заперечили.

Складається враження, що у них взагалі багато спільного.

Наприклад, Дмитро Разумков заявляв про підтримку російської мови.

Але й Святослав Вакарчук, виступаючи у Харкові в березні 2019 року, також заявив “есть более важные проблемы: чем решать на каком разговаривать языке”. Також пригадується як раніше Святослав критикував закон про квоти на україномовну музику для радіостанцій.

Зрештою Володимир Зеленський активно заробляв концертами гроші в Росії. Але й Святослав Вакарчук неодноразово гастролював там і, мабуть досі є найпопулярнішим українським співаком на території держав-агресора і ворога України».

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Нагадаємо, що у своєму блозі на УП Віктор Уколов нещодавно висловив своє здивування тим, що відома порада п’ятого президента Володимиру Зеленському “йти шляхом, започаткованим президентом Порошенком” буде настільки ретельно втілюватись в життя.

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