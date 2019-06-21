На зустрічі Зеленського з бізнесом пролунав дуже поганий сигнал

Чому мені не подобається, що олігархи будуть платити за бажання президента

Президент Зеленський виступив перед бізнесом. Та багато всього гарного говорив. Ось дуже правильні слова. Ще й купу указів скасував, провівши революційну дерегуляцію.

Загалом, майже диво. Але було одне «але», про яке треба сказати. І це «але» – олігархи, а саме домовленості з ними. Президент сказав, що добився від олігархів згоди брати участь в проектах по відновленню Донбасу. І взагалі вони будуть паіньками і будуть допомагати в міру своїх сил. І це дуже поганий сигнал.

Хто такі олігархи? Це дуже жадібні цинічні люди, які заробили свої капітали в 90-х і не тому, що були добрими і лагідними. Вони шукають свій інтерес. І вони жадібні. Вони можуть вкладати гроші. Якщо очікують прибуток. І можуть використовувати державу, щоб цей прибуток отримати. Чому раптом олігархи бажають брати участь в ініціативах президента? Вони сподіваються, що в результаті отримають? Але це погано, це точно не деолігархізації. Або вони сподіваються, що їм щось пробачать? Але це теж погано, тому що пробачать їм в рази більше, ніж вони вкладуть. Вкладуть, фактично, в піар першої особи. А це хабар.

Коломойський після націоналізації «Приватбанку» повинен українським платникам податків 5,5 млрд доларів. І Україні треба отримати з нього ці гроші. А потім, з рештою, нехай робить все, що завгодно. Але якщо він зараз вкладе кілька мільйонів в проект президента, не подарує йому після цього президент своє прощення? Що повинно змусити Коломойського витратити свої гроші? Які він, само собою, витрачати не хоче. Само собою, тільки особистий інтерес. Для українського платника податків це погана угода. Але вона хороша для Коломойського, який збереже свої гроші. І для президента, який отримає піар. Але це хабар. І це погано для України.

Ось вам приклад. 200 швидких, які вже подарував Зеленський. І які, як виявилося, профінансував фонд Ахметова. Але тоді фонд Ахметова профінансував піар Зеленському. А це – хабар. І це погано. Чому Ахметов вирішив зробити приємне президенту? Не від великої любові же. Ймовірно, він бачить в цьому свою вигоду. Але його вигода може обернутися нашими втратами.

Або це олігархи профінансують переїзд адміністрації президента? Фактично, профінансують бажання президента. Примха. Якщо так – то це хабар. І це дуже погано. Тому що переїзд адміністрації президента – це не перша необхідність для держави. Але якщо переїзд профінансують олігархи, то вони будуть бажати за це щось отримати. І це дорого обійдеться всім нам, платникам податків.

Це затягує. Кожен раз олігархи будуть задовольняти бажання президента. І кожен раз будуть за це щось отримувати. І президенту це може сподобається. І навіть якщо спочатку це будуть лише бажання, не пов’язані з особистим збагаченням, то що буде потім, коли воронка затягне і грань почне стиратися? А олігархи будуть раді старатися. Тому що для них це точно буде вигідно.

Ми вже мали багато подібних ситуація. В тому числі коли олігархи фінансували футбол. Забаву для народу. Але віддавали вони лише малу частину того, що їм дозволяли брати. У того ж народу. Із загального бюджету.

Що таке справжня деолігархізації? Це верховенство права. Коли олігархи грають за правилами. За законом. І максимально віддалені від влади. І в такій ситуації вони ніколи не будуть робити «приємно» президенту. Тому що їм це не треба буде. Тому що такі люди ніколи не роблять «приємно» просто так. А тільки коли можуть щось отримати. І мені не хотілося б, щоб вони це отримували. Адже тоді всі ці правильні ініціативи, якими радував бізнес президент так і залишаться мріями.

Сергій ФУРСА