Кабінет Міністрів України на чолі з прем’єр-міністром Володиром Гройсманом зриває запровадження ліцензування зберігання палива, яке має набути чинності з 1 липня.

Голова уряду наполягає на відтермінуванні електронних акцизних накладних на операції з реалізації нафтопродуктів, що призведе до збереження тіньових схем і втрат державного бюджету на мільярди гривень.

Водночас таке зволікання із запровадженням нових правил відповідає інтересам гравців тіньового ринку. Як зазначає журналіст Євгеній Плинський, 40% АЗС в Україні нелегальні, а це приблизно 1500 заправних точок. За його словами, усі гравці ринку досить малі годині підготуватися до змін, однак, схоже, тіньовий бізнес заручився підтримкою прем’єр єра Гройсмана.

40% ціни пального складають різного роду податки, а тому з одного літра водії сплачують 12 грн податків, які повинні йти, зокрема, на ремонт доріг. Однак повну суму за пальне беруть і тіньові оператори, які жодних податків не сплачують, зауважує журналіст. Саме через діяльність таких заправок водії нарікають на якість сумнівного пального.

Закон, який торік прийняв парламент, передбачає чітке ліцензування всіх операцій з паливом і його електронний облік з усіма об’єднання ємами переміщення для уникнення махінацій. Євгеній Плинський зазначає, що прем’єр Гройсман блокує запровадження цієї прозорої схеми відмовою вносити правки у нормативні акти, щоб закон працював правильно. Таким чином глава уряду саботує знищення тіньових схем на українському паливному ринку.

Тім годиною фахівці оцінюють ринок нелегального палива в 10 млрд доларів в рік.

Плинський нагадує, що 8 листопада 2018 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроект №9260 про внесення змін до Податкового кодексу. Рішення підтримали 233 народних депутата. Нова система електронного адміністрування реалізації нафтопродуктів має бути запроваджена з 1 липня. Її основним елементом є акцизна накладна – обов’язковий документ, що формується у електронною формі на всіх етапах реалізації пального – від НПЗ чі держкордону України до АЗС. Такий механізм унеможливлює ухилення від сплати акцизного податку, наприклад, через оприбуткування контрафактних нафтопродуктів від фіктивних підприємств, оформлення фіктивного виробництва тощо.

Євгеній Плинський