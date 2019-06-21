Журналісти «вирахували» найбагатших народних депутатів

У деклараціях Вадима Новинського, Максима Єфімова та Сергія Мартинюка зарплата становить 7% доходу, що робить їх самими багатими депутатами 2018 року.

Вадим Новинський полягає в «Опозиційному блоці». 71% його доходів становлять дивіденди, а за перший рік, проведений в раді, він заробив 107 млн грн, а в 2018 вже 458 млн.

Крім того, він є бенефіціаром 111 компаній.

Доходи члена партії БПП Максима Єфімова зросли в 19 разів, і складають 334 млн грн. Більшу частину грошей (296 млн грн) він отримав завдяки погашенням заборгованості за договорами відступлення прав вимоги.

Сума, зароблена Сергієм Мартинюком з «Волі народу», в 2015 році в 4 рази менше, ніж у 2018. У 2018 він отримав 217 млн грн

В цілому, дохід депутатів збільшився на 81% за 4 роки. Сума, зароблена ними в 2018 – 2,5 млрд грн.