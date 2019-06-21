Поховали, як собаку: у Польщі тіло померлого на заводі українця викинули в лісі

У Польщі на заробітках загинув 36-річний українець, житель Снятинського району Івано-Франківської області Василь Чорней. Його тіло знайшли за 150 км від його роботи. Про це пише видання Версії.

Зазначається, що 14 червня в соціальній мережі Facebook почали поширювати фото знайденого в лісопосадці тіла чоловіка. Припускали, що це може бути український заробітчанин, оскільки чоловік був у рукавицях. Незабаром знайомі впізнали його, як 36-річного Василя Чорнея — жителя Івано-Франківської області.

Відомо, що чоловік працював у столярній, коли у нього стався напад. Одні знайомі загиблого припускають, що це могла бути епілепсія, інші, що він надихався випарів лаків і фарб.

Працівники, які на той час також були в цеху, звернулися до роботодавців з проханням викликати лікаря. Однак роботодавець повідомила, що вже неробочий час (було близько 17:00) та додала, що сама вирішить проблему.

«Однак замість того, щоб відвезти українця в медустанову, поляки вирішили просто позбутися від тіла — вивезли в лісосмугу поблизу міста Вонгровец», — наголошується в публікації.

Зараз справу розслідує польська поліція.

Роботодавці затримано, однак вони стверджують, що Василь у них не працював і вони взагалі не знають українця. Крім того, поліцейські розшукують ще одного українця, який, ймовірно, був свідком, а, можливо, і співучасником злочину.