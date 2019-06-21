Прокуратура підозрює головбуха КП “Київський метрополітен” у службовій недбалості

Співробітники прокуратури Києва і Управління поліції в метрополітені ГУ Нацполиции в Києві оголосили про підозру у службовій недбалості головному бухгалтеру КП “Київський метрополітен” Людмилі Панасюк (на фото). На думку правоохоронців, її дії призвели до збитку в 26 млн гривень.

Про це KV стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Києва.

“Як встановлено слідством, у 2014 році під час остаточних розрахунків за поставлені комунальному підприємству поїзда, в результаті службової недбалості головного бухгалтера не були обчислені штрафні санкції за порушення умов поставки та введення в експлуатацію поїздів, що спричинило збитки підприємству на суму понад 26 млн гривень”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що дія головного бухгалтера кваліфіковані за ч. 2. ст. 364 КК України.

У прокуратурі підкреслюють, що в рамках слідства буде надана правова оцінка діям інших керівників КП “Київський Метрополітен” (*).

Відзначимо, на сайті КП “Київський метрополітен” зазначено,що головним бухгалтером підприємства є Людмила Панасюк.

Нагадаємо, КП “Київський метрополітен” на сьогоднішній день має величезні борги, які пов’язані з покупкою в 2009 році 100 вагонів метро у ТОВ “Укррослізинг”. Договір був укладений на умовах лізингового погодження, згідно з яким КП “Київський метрополітен” міг отримати всі вагони у власність тільки після виплати фінзобов’язань. Але столична підземка їх не виконала, у тому числі, через стрибок курсу долара, після чого послідувала низка судових розглядів.

У підсумку, суди зобов’язали КП “Столичний метрополітен” виплатити ТОВ “Укррослізинг” 1,924 млрд гривень (в суму входить заборгованість, пеня, відсотки, коректування в зв’язку зі зміною курсу валют, і судові стягнення). У 2018 році борги КП “Київський метрополітен” “викупив” російський олігарх Павло Фукс, придбавши через угорську інвестиційно-девелоперську компанію “ODELUS-Construkt Kft.” 100% акцій ТОВ «Укррослізинг».

Зазначимо, що з 17 липня 2014 року КП “Київський метрополітен” керує Віктор Брагінський. Департаментом транспортної інфраструктури, директором якого до звільнення 4 грудня був Сергій Симонов, зараз тимчасово керує Іван Шпильовий. Питання транспорту і транспортної інфраструктури Києва з 27 вересня 2017 року, а офіційно – з 22 січня 2018 року, курирує заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

* КП “Київський метрополітен” (код ЄДРПОУ: 03328913)

Фото: сайт КП “Київський метрополітен”