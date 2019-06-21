Цю тварь треба садити на довічний термін, — Семенченко

Люди! Запитайте у рідних і друзів, хто збирається голосувати за партію цього мерзенного упиря! Візьміть будь ласка в них паспорт на зберігання. Інакше гастроль цього обіс@аного «батька нації» не закінчиться ніколи.

Як же дістав цей брехун. Чому п’ять останніх років зрадники, колабораціоністи і злодії сиділи не в українській в’язниці, а «під плінтусом»?

Про це обурено написав близько години тому у Фейсбуці нардеп Семен Семенченко.

Ти, тварь, мав всю владу в країні! І досі у тебе «на плінтусі» є власний генпрокурор.

Скільки тобі особисто заплатили, щоб ти побудував в 2014-му цим мишам затишну «норку» в парламенті?

«Уламки партії Януковича»?

Це ми чуємо від засновника Партії регіонів та міністра уряду Януковича?

Стають все більш агресивними і нахабними»?

Чому їм це дозволяє робити твій кум генпрокурор Луценка, твій прем’єр-міністр Гройсман і твій спікер Ради Парубій?

За те, що ти створив людям, які призвели війну в Україні, на руках яких кров Небесної Сотні, цей захисний «плінтус» на п’ять років, тебе треба садити на довічне.

Люди! Запитайте у рідних і друзів, хто збирається голосувати за партію цього мерзенного упиря!

Візьміть будь ласка в них паспорт на зберігання.

Інакше гастроль цього обіс@аного «батька нації» не закінчиться ніколи.

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