Затриманий педофіл, який під виглядом лікаря змушував дітей роздягатися

У Чернігівській області поліцейські затримали чоловіка, який під виглядом лікаря змушував дітей роздягатися.

Про це повідомив заступник голови Нацполиции В’ячеслав Аброськін.

У травні цього року в місцеву поліцію почали надходити повідомлення про те, що невідомий чоловік пристає на вулицях до дівчаткам під приводом медичного огляду.

Так, 19 червня чоловік представився лікарем, завів дівчинку 2009 р., в будівлю непрацюючої школи, де змусив її роздягнутися.

«Вчора, 20 червня, співробітниками поліції цей покидьок був затриманий чоловік, 1968 р., мешканець Чернігова, раніше неодноразово судимий за вчинення статевих злочинів щодо дітей. Після цих випадків з дітьми працювали психологи», — повідомив Аброськін.