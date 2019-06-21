Лукашенко вручив орден Кадирову

Президент Білорусі Олександр Лукашенко нагородив главу Чечні Рамзана Кадирова орденом Дружби народів.

Церемонія пройшла під час офіційної зустрічі Лукашенка і Кадирова, сообщаетпортал Білорусь сьогодні у п’ятницю, 21 червня.

«До тебе у нас відношення особливе. Рамзан, величезне тобі спасибі за те, що вмієш тримати слово. Справжній мужик! Пообіцяв — зробив. Дякуємо за наших людей, яких ти звільнив і яких ми навряд чи досі побачили б у Білорусі. Ти не просто друг, ти брат для мене, для нашого народу. Я хочу тобі сьогодні вручити орден Дружби», — сказав Лукашенко, маючи на увазі сприяння Кадирова у звільненні громадян Білорусі з полону в Лівії в 2017 році.

Після вручення ордена, Лукашенко і Кадиров продовжили обмін люб’язностями.