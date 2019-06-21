У Бахрейні відкривають тематичний парк для дайверів

У серпні в Бахрейні відкриється тематичний парк Dive Bahrain, головною фішкою якого стане 70-метровий Boeing 747. Списаний літак купили за € 100 тисяч у одного з перевізників ОАЕ спеціально для затоплення. Борт модифікували відповідно до экостандартами і незабаром опустять на глибину 20 метрів, надійно закріпивши на дні.

Dive Bahrain, ймовірно, стане найбільшим у світі тематичним парком для дайверів. Крім «боїнга» тут можна буде помилуватися на скульптури, штучні рифи і тому подібні атракціони . Творці парку запевняють, що все виготовлено з екологічно чистих матеріалів, так що ніякої шкоди коралових рифів і їх мешканцям Dive Bahrain не заподіє.

У Туреччині теж від трендів не відстають: у бухті Сарос в Егейському морі хочуть затопити 90-тонний Airbus A330. Лайнер довжиною 60 метрів і з розмахом крил 60 метрів опустять на глибину 30 метрів. Він стане ще одним приводом приїхати в Едірне.

Якщо експеримент спрацює, то місцеве управління туризму не виключає можливості спустити під воду ще що-небудь цікаве, наприклад, танки, які використовувалися під час Першої Світової війни.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на дні Червоного моря виявили осла в капелюсі.

За матеріалами 34travel.me

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