Син депутата-рейдера з “Партії регіонів” балотується від “Слуги народу”

Руслан Поганий, син екс-регіонала Ігоря Плохого балотується по 142-му мажоритарному округу від партії “Слуга народу”.

Сьогодні партія чинного президента Володимира Зеленського представила своїх кандидатів по одномандатним мажоритарним округам.

Журналісти ІНФОРМАТОРа знайшли серед них “слугу” режиму Віктора Януковича.

Одним з представників політсили нового глави держави в Одеській області ставши Руслан Ігорович Поганий, син депутата від “Партії регіонів” у Верховній Раді VI-го скликання Ігоря Плохого.

У 2002 -2006 роках Ігор Плохой, використовуючи свій статус нардепа, фактично розорив найбільші й найуспішніші сільськогосподарські підприємства Болградського району на Одещині (СВК “Голиця”, “Жовтневе”, “Банівка”, “Криничне” і “Владичень”), а потім отримав у власність земельні паї, на яких вони працювали. Про це йдеться у зверненні політради Болградської районної організації Партії регіонів до лідера фракції ПР у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Також, за словами одеських ЗМІ, Ігор Іванович, прикриваючи власні злочини, посприяв ув’язнена язненню кількох невинних громадян.

Подібне трапилося з колишнім директором Кілійського виноробного заводу Анатолієм Лозовим. Після того як Поганий поклав око на завод, незговірливого директора знайшли мертвим з вогнепальним пораненням. А за добу до цього на підприємстві сталася пожежа, в результаті якого було знищено ряд документів.

Жертви свавілля екс-нардепа Дмитро Тащі і Валерій Кальчев розповідають, що на суді вони відкрито говорили про справжнього злочинця і називали прізвище Поганого, але судді були непохитні.

Дмитро Тащі, незаконно засуджений нібито за крадіжку 3,5 тон зерна, розповідає, що за гратами провів більше двох років, а коли суд його виправдав, він оголосив війну системі, продажним слідчим, прокурорам і суддям..

“Для того, щоб визнати мене винним, всіх працівників елеватора правоохоронці силою змушували давати проти мене неправдиві свідчення. Ночами заходили до них додому і тицяли готові свідчення, на яких потрібно було тільки поставити підпис”, – розповідає журналістам Дмитро.

Валерій Кальчев, який також майже три роки відбував покарання за вчинений ним злочин, розповідає, як піддавався фізичному насильству.

“Мене дуже жорстоко били в СІЗО, – каже він. У цих людей немає почуття жалості і співчуття. Мені поставили ультиматум: або признавайся в тому, чого не робив, або тобі щодня буде «вбивати».

У 2002 році суд визнав Дмитра Тащі винним і засудив до семи років ув’язнена язнення з конфіскацією майна. І лише 10 лютого 2005 року Дмитро був виправданий за вердиктом апеляційного суду. Валерій Кальчев, засуджений за сфабрикованою справою, також був звільнений.

“Після того як мене звільнили, я розмовляв зі слідчим і прокурорами, причетними до фабрикації моєї справи. Вони в один голос твердять, що діяли виключно за вказівкою Ігоря Поганого і під його жорстким контролем. Більш того, вони повністю визнають свою провину і готові говорити про це, – заявляє Дмитро.

Саме син Ігоря Плохого, Руслан Ігорович Поганий представлятиме політсилу Володимира Зеленського на 142-му одномандатному окрузі в Одеській області.