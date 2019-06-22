Підстав немає? Червоненко присвоїли звання майстра спорту

Українському автогонщику, бізнесменові і екс-міністра транспорту і зв’язку Євгена Червоненка присвоїли звання «Заслуженого майстра спорту».

Відповідний указ (№3123 від 20 червня 2019 року) видало Міністерство молоді і спорту України. Зазначається, що звання отримано Червоненко «за досягнення високих спортивних результатів та підвищення престижу України на міжнародній спортивній арені».

У другій частині тексту говориться, що контроль за виконанням цього наказу міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який підписав документ, залишив за собою.

При цьому звання «Заслужений майстер спорту», згідно з умовами його присвоєння у неолімпійських та національних видах спорту і дисциплінах у олімпійських видах спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор, можуть отримати:

призери Всесвітніх ігор;

чемпіони Всесвітніх ігор з єдиноборств у неолімпійських видах;

чемпіони Всесвітніх інтелектуальних ігор;

чемпіони світу або спортсмени, які ставали призерами першостей планети не менше трьох разів;

призери Всесвітньої шахової Олімпіади.

У Євгена Червоненка жодного з перерахованих спортивних титулів немає, так що його випадок може стати прецедентом.

Нагадаємо, Червоненко був чемпіоном СРСР, переможцем етапів чемпіонату Європи з автоспорту.

Він очолював Міністерство транспорту і зв’язку в 2005-2006 роках. Нагороджений орденами «За заслуги» другого і третього ступеня, князя Ярослава Мудрого V ступеня, шведським орденом «Полярна зірка», польським орденом «За заслуги».